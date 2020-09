Compra-venta de diputados

Habrá que definirse el tipo de intereses que representan los diputados: personales, facciosos, partidistas, económicos o de algún tipo de delincuencia, pero nada que ver con los legítimos intereses populares como para integrar el Poder Legislativo y ser contrapeso del Ejecutivo e integrar, con el Judicial, los poderes de la Unión.

Lo anterior ha quedado en evidencia al establecerse un abierto mercadeo en San Lázaro, donde los diputados de las fracciones minoritarias se cotizan al mejor postor, lo cual contagió ya al Congreso local de la ciudad de México donde el tianguis legislativo se encuentra a todo vapor para integrar mayorías o minorías parlamentarias para manejar el botín cameral.

Esto no es calumnia. Los mismos diputados han declarado a cuánto ascienden las ofertas para pasarse a de una a otra bandada –no bancada- con el objeto de escalar más posiciones y denostar al resto de sus correligionarios ’para cuidarle las espaldas al jefe’ y garantizar la continuidad del recién inaugurado régimen.

La sana distancia entre pueblo y legisladores debe reducirse con ética, convicciones políticas e ideológicas, programas de Gobierno, propuestas legislativas y defensa de los intereses mayoritarios, no el afán protagónico, mediático, egocéntrico que –si bien es cálido en política- de ninguna manera debe ser un mercado sobre ruedas para sacar la mejor tajada monetaria.

TURBULENCIAS

Corrompe la industria alimentaria

A la vez que rechazó financiamiento de Michael Bloomberg, empresario, político y filántropo estadunidense, ex alcalde de Nueva York , para su doctorado en la Universidad de John Hopkins, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en el sexenio pasado se creó el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, Oment, que era una especie de consejo asesor con el 65 por ciento de la composición de su consejo era la representación de la industria alimentaria, ya sea en forma directa o a través de las cámaras empresariales, y obviamente, mantenía el control para que ninguno de estos programas o políticas para impulsar una política alimentaria sana fuera puesta en marcha, a pesar de que la evidencia científica de las comorbilidades que provoca ya existía y que han detonado en el país por el covid-19…El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, entregó la rehabilitación de 139.92 metros lineales de la red de drenaje sanitario en la calle Antonio de León, en la agencia de Candiani, en beneficio directo de 114 vecinas y vecinos. ’Una obra más aquí en Candiani, obras hechas con los recursos que nos envió el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el año pasado’, dijo al mencionar que para esta acción se destinaron 222 mil 782 pesos con 11 centavos, del ejercicio fiscal 2019, y que a consecuencia de la pandemia por COVID-19 no se había podido entregar formalmente a las y los ciudadanos de la zona, indicó…En una nueva modalidad, a Victor Toledo le anunciaron su renuncia a través de los medios y a María Luisa Albores, que era titular de Bienestar, que sería la sustituta, y Javier May nueto titular de Bienestar. El ambientalista que fue exhibido en malos pasos y en malas críticas hacia la IV Transformación finalmente salió del Gabinete al ejercer la disidencia como ocurrió con el regiomontano Carlos Arzua, al dimitir a la secretaría de Hacienda y ahora ser feroz crítico de AMLO. Son los nuevos tiempos…

