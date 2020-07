Comprará el Gobierno medicamentos en el mercado internacional para resolver `en definitiva` el desabasto, por monopolios y corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno comprará medicamentos en el mercado internacional para resolver ’en definitiva’ el desabasto; dijo que debido a la corrupción y monopolios que imperan en el mercado interno se tendrá que recurrir al extranjero y la ONU verificará todo el proceso de adquisición.



Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el Ejecutivo federal señaló que no pueden seguir de rehenes de las empresas que vendían al gobierno los medicamentos con sobreprecio y caducos, por lo que para la compra sostendrá una reunión virtual con el representante de México ante la ONU, de quien se busca funja como supervisor del Vamos a hacer compras consolidadas de medicamentos en el extranjero.



Con supervisión de la ONU para resolver en definitiva el problema de abasto de medicinas; se nos ha dificultado porque hay mucha corrupción en la compra-venta de medicamentos, pero algo escandalosos de miles de millones de pesos y se beneficiaban con la venta de medicamentos; hay hasta campañas en medios hablando de la escasez porque ellos saben que se acabó la corrupción y vamos a que no falten los medicamentos en los hospitales.



El presidente enfatizó que en cuanto el mercado interno se regularice y no se especule con las medicinas, se podrán adquirir en el país, en tanto se deberá recurrir al extranjero para resolver el abasto.



’Cuando se regeneren los que se dedicaban a la venta de los medicamentos, que entiendan que se acabó, la corrupción vamos a poder adquirir los medicamentos en el país; no vamos a estar como rehenes de grupos que hacían su agosto, que lucraban, que vendían hasta medicamentos adulterados, caducos; acaparaban las compras de medicamentos; que a nadie le falten los medicamentos’.



A dicho encuentro virtual con el embajador de México ante la ONU asistirán autoridades de la Secretaría de Salud, como el subsecretario Hugo López-Gatell; además de los directores del IMSS; ISSSTE e Insabi.



NO HAY DISMINUCION DEL PRESUPUESTO A

LAS MUJERES



Tras las acusaciones de diputadas sobre la suspensión del subsidio federal para Alerta de Violencia de Género en siete estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté abandonando a las mujeres, y dijo que en México no hay tortura ni masacres.



’No estamos abandonando a las mujeres; estamos protegiendo a las mujeres. Se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. No hay disminución del presupuesto.



Nunca se ha protegido tanto las mujeres de México como ahora’, expresó.



En México no se violan derechos humanos y que antes era el Estado mexicano el principal transgresor de estas garantías.

’Ya no es el México de antes. En México no hay tortura, no se permiten en México no hay masacres; en México estamos construyendo la paz con justicia’, dijo el mandatario.



Agregó que nunca antes los pobres ni las mujeres vulnerables habían tenido tanto apoyo como lo que está dando su gobierno para alcanzar la justicia económica y social, para lo cual se ha combatido la corrupción y la impunidad.



En días pasados, legisladoras integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados denunciaron la suspensión del subsidio federal para Alerta de Violencia de Género a siete estados: Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Puebla y Estado de México.



CASO LOZOYA AYUDARA A ENCLARECE EL

GRAN ENGAÑO DE REFORMA ENERGETICA



El Ejecutivo federal, afirmó que la extradición de España a México del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ayudará a esclarecer el "gran engaño que fue la reforma energética", pues prometía mayor inversión extranjera y reducción de costos en gasolina y luz.



"Todo lo que se va a saber porque él era director de Pemex cuando se aprobó la reforma energética, ¿quiénes la aprobaron, qué partidos? Esto va a ayudar mucho porque a esclarecer las cosas porque fue un gran engaño, un gran fraude, la llamada reforma energética", dijo.



El presidente aseveró que los gobiernos anteriores plantearon con la reforma que se vendería más petróleo y aumentaría la inversión extranjera, pero acusó que ocurrió lo contrario.



"Nos vendieron la idea, así lo plantearon, de que se iba a producir más petróleo, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que iban a bajar los precios de la gasolina, de la luz, que iba a ser la panacea y fue todo lo contrarios, se dedicaron a saquear a Pemex y a la CFE", añadió.



Emilio Lozoya presentó formalmente su solicitud en la que acepta la extradición requerida para ser entregado a las autoridades por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, de acuerdo con el fiscal General de la República (FGR).



En junio de este año, el juzgado central de España determinó que la solicitud de extradición de Lozoya Austin por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cumplía con todos los requisitos para llevarse a cabo.



A la vez detalló que el ex director de Pemex será trasladado desde España hacia México en una aeronave con bandera mexicana "con objeto de cumplir con las condiciones de seguridad, salud y control’.

t