Compromete Isabel Godínez del PRD educación de calidad para Metepec

Compromete Isabel Godínez educación de calidad para Metepec



Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de las y los niños, María Isabel Godínez Granillo, candidata a presidenta municipal de Metepec por la candidatura común PAN-PRD, se comprometió a que todas las escuelas del municipio cuenten con profesores frente a grupo.



Durante su participación en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), la aspirante a alcaldesa señaló la importancia de que el municipio mejore en calidad educativa, todo vez que ésta es la base para una mejor sociedad.



En ese sentido, dijo que el compromiso de su gobierno será que todos los centros educativos de la región tengan las condiciones adecuadas para la impartición de clases; así como profesores frente a grupo que estén debidamente capacitados y puedan acceder con facilidad a cada una de las comunidades del municipio.



"Quiero decirles que como presidenta municipal, con responsabilidad y compromiso, haré todo lo posible para que lleguen los profesores y no exista ni una sola institución que no tenga un profesor frente a grupo".



De igual forma, se comprometió a garantizar el servicio de internet en las localidades, pues recordó que en la actualidad, derivado de la pandemia por Covid-19, las y los estudiantes deben tomar clases en línea; sin embargo, no todos cuentan con la infraestructura tecnológica para hacerlo.



No obstante, mencionó que no todas las familias tienen la posibilidad económica de acceder a ese servicio, por lo que es necesario generar otro tipo condiciones para que puedan tener educación en sus hogares, como asesores que acudan a las comunidades y apoyen en ese sentido.



Finalmente, llamó a la ciudadanía a recordar lo que pasados gobiernos dejaron de hacer en ese y otros rubros, con el objetivo de reflexionar su voto y apostar por un cambio en el municipio, el cual, confió en poder lograr con el respaldo ciudadano y vocación de servicio por su comunidad.