Compromete Jaime Ramírez becas universitarias y apoyos alimenticios para Atotonilco de Tula



Con el propósito de fortalecer la educación en su municipio, Jaime Ramírez Tovar, candidato de la coalición PAN-PRD por la presidencia municipal de Atotonilco de Tula, se comprometió a entregar becas y apoyos alimenticios y de transporte para jóvenes de la región.



Durante su participación en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), el aspirante comentó que la educación es un tema que actualmente ha hecho reflexionar a la ciudadanía, sobre todo después de la pandemia por Covid-19, porque evidenció las desigualdades que persisten en la sociedad.



Indicó que durante los recorridos que ha realizado por diversas comunidades, ha sido testigo de estas circunstancias ya que se habla de escuelas de primer nivel en México, pero la realidad es que existen niños y jóvenes que no tienen acceso a una computadora o teléfono para tomar clases.



Por ello, aseguró que el compromiso de su gobierno será observar esas debilidades en cuestión educativa y escuchar a la ciudadanía, con el objetivo de conjuntar esfuerzos para buscar alternativas y resolver los problemas que aquejan a las y los estudiantes de Atotonilco de Tula.



Asimismo, señaló que promoverá la entrega de becas para que alumnos universitarios puedan continuar sus estudios; mientras que a los de nivel primaria y secundaria les ofrecerán apoyos alimenticios y de transporte, para que estas situaciones no signifiquen limitantes.



En tanto, se comprometió a completar la edificación de la universidad que existe actualmente en el municipio; así como gestionar los recursos correspondientes para ampliar la oferta educativa en esa escuela, que actualmente solo cuenta con una carrera, y añadir una preparatoria.



Finalmente, Ramírez Tovar llamó a la ciudadanía de Atotonilco de Tula a confiar en su proyecto de gobierno y brindarle su respaldo el próximo 18 octubre en las urnas, pues enfatizó que su compromiso no solo es con la educación, sino con todas las necesidades de la gente de su municipio.