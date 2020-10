Comprometido Víctor Aguirre con la educación; donará 100 tabletas a niñas, niños y jóvenes acapulqueños

El regidor Víctor Aguirre Alcaide comentó que ’siempre he creído que la educación, porque es la única manera de cumplir los sueños en el futuro y que éstos deben estar al alcance de todos’.



Por lo anterior, el edil en su carácter de presidente de la Comisión de Educación, donará 100 tabletas electrónicas para que las niñas, niños y jóvenes que no cuentan con dispositivos, puedan tomar clases en igualdad de oportunidades. Las bases para participar son las siguientes:



1. Comenta esta publicación con un vídeo en el que cuentes por qué necesitan la tablet en casa. Si sabes de alguien que la necesite ¡cuenta su historia o nomínalo!

2. Los aspirantes deberán cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:

- Vivir en Acapulco

- Tener entre 6 y 17 años

- Promedio mínimo de 8.5

- Estudiar en escuelas públicas

- No contar con beneficios sociales que ya cumplan con este fin

- Enviar por mensaje la última boleta de calificaciones

3. Las fechas de solicitud son del 01 al 14 de octubre del 2020

4. Los ganadores serán seleccionados por mejor promedio y mayor número de likes

5. Los ganadores se darán a conocer en las redes sociales de Víctor Aguirre Alcaide, los días 15 y 16 de octubre de 2020 y se les solicitará la identificación oficial del padre, madre o tutor y comprobante de domicilio

¡Comparte y participa!