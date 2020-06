Compromiso con la Sustentabilidad y con México destaca el Informe de Sustentabilidad y Financiero 2019: Más que Energía.



• En 2019, IEnova invirtió 679 millones de dólares en proyectos de infraestructura energética

• La organización incrementó 7% su UAIDA Ajustada e incrementó el valor de sus activos 800 millones de dólares

• Se destinaron 6.83 millones de dólares a comunidades, medio ambiente, seguridad y salud.

• Fundación IEnova apoyó a 24 organizaciones en 11 estados del país para impulsar proyectos de educación, medio ambiente, grupos vulnerables y servicios comunitarios.

• La empresa continúa siendo parte del IPC Sustentable de la BMV y mantiene reconocimientos como Empresa Socialmente Responsable, Great Place to Work y 500 Empresas Frente a la Corrupción.



Ciudad de México, 1 de junio de 2020



– Durante 2019, Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V (’IEnova’) invirtió 679 millones de dólares en infraestructura energética, destinó 6.83 millones de dólares a comunidades, medio ambiente, seguridad, salud y cumplimiento, y atendió a más de 132 mil clientes en 17 estados, de acuerdo con el Informe de Sustentabilidad y Financiero: "Más que Energía", que reporta resultados y acciones correspondientes a 2019.



Más que Energía muestra el crecimiento, compromiso y la confianza de IEnova en México, y la labor que desempeña permanentemente por todos sus grupos de interés. Además, reitera la alta prioridad que la empresa da a la sustentabilidad y la forma en la que su estrategia de negocios está centrada en una visión sustentable en lo económico, social y ambiental.



’Nuestro compromiso con México se refleja no sólo en el desarrollo de infraestructura que garantiza un suministro energético confiable para el progreso y competitividad del país. Nuestra labor significó una inversión de 679 millones de dólares en 2019, 7% más que en 2018, y la atención a más de 132 mil clientes en 17 estados. En IEnova trabajamos para crear valor económico, social y ambiental que impulse el bienestar de las comunidades a las que pertenecemos, fomente su desarrollo y proteja el medioambiente’, afirmó Tania Ortiz Mena, Directora General de IEnova.

Por séptima ocasión, el Informe de Sustentabilidad y Financiero: "Más que Energía, explica cómo IEnova impulsa el desarrollo comunitario a través de obra social, labores de voluntariado, fideicomisos de apoyo a las comunidades, y la labor de la Fundación IEnova. En particular, en 2019, Fundación IEnova trabajó con 24 organizaciones para impulsar 35 proyectos enfocados en educación, medio ambiente, grupos vulnerables y servicios comunitarios. Como nunca antes en su historia, la labor de la Fundación alcanzó a 11 estados del país beneficiando a más de 250 mil personas.



En cuanto a la protección y cuidado del medio ambiente, sobresale el incremento en el portafolio de energías renovables de la empresa, que alcanza una capacidad total de 1,041 MW, incluyendo activos en operación y proyectos en construcción y desarrollo. En 2019, iniciaron operaciones los parques solares Pima, Rumorosa y Tepezalá Solar, y se anunció el desarrollo de Border Solar, reafirmando el interés de IEnova por contribuir a la mitigación del cambio climático. Por primera vez, la capacidad de generación de energía renovable en operación de la empresa superó su capacidad de generación a base de gas natural. Adicionalmente, el año pasado IEnova recibió su primer financiamiento verde por 200 millones de dólares por parte de la Corporación Financiera Internacional y del Banco de Desarrollo de América del Norte.



’Estos resultados son posibles gracias al profesionalismo y compromiso de nuestros colaboradores. En IEnova siempre hemos invertido para atraer, crear y fomentar el mejor talento de la industria, y nos esmeramos permanentemente en su crecimiento profesional en un entorno laboral atractivo y retador. Para mí, una de mis mayores prioridades y orgullo está en nuestro equipo’, explicó Tania Ortiz.



El informe es muestra del trabajo de muchos años que le han valido numerosos reconocimientos a la empresa, haciéndola líder en la industria. Desde 2015, la empresa es parte del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y por segundo año consecutivo, IEnova se suma al índice bursátil FTSE4Good, que incorpora a empresas por sus prácticas de Responsabilidad Corporativa. También, por sexto año consecutivo obtuvo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable y el certificado Great Place To Work, y se enlista ya dentro del ranking de Responsabilidad Social Empresarial de la revista Expansión. Finalmente, desde 2017, IEnova forma parte del top 10 del ranking de Las 500 empresas frente a la corrupción realizado por Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la revista Expansión.



El Informe completo de Sustentabilidad y Financiero 2019 se encuentra disponible en: https://www.ienova.com.mx/pdf/Informe_Sustentabilidad_Financiero_2019.pdf



Twitter: @IEnova_MX

Página web: www.ienova.com.mx