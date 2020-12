Comuneros de Nextlalpan denuncian que trabajadores de la Sedena han ocupado sus terrenos de manera ilegal  donde se construye el Nuevo Aeropuerto

Nextlalpan, Mèx., 3 de diciembre.- Comuneros del pueblo de Xaltocan en el municipio de Nextlalpan denunciaron la ocupación ilegal de sus tierras por parte de trabajadores de la Sedena que laboran en los caminos y áreas de amortiguamiento del Nuevo Aeropuerto ’Felipe Ángeles’ que se construye en la Base Aérea de Santa Lucía.



Informaron que promovieron un juicio de amparo, del cuál les otorgaron ya la suspensión provisional, para que sea respetado la posesión del terreno denominado como polígono 2, donde 24 comuneros tienen su tierra y siembran avena, nopal y maíz; y en donde en los últimos días ha sido invadido por trabajadores para la apertura de un camino.



Los ejidatarios afirmaron que están dispuestos a llegar a un acuerdo en la venta de sus tierras; sin embargo las dependencias como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Sedena y Sedatu, se han negado a darles respuesta.



Explicaron que primero en el mes de septiembre pasado trabajadores de la Sedena se metieron con maquinaria para realizar labores de construcción de un camino y después en noviembre con una moto conformadora incursionó una cuadrilla de topógrafos.



Señalaron que por los hechos de invasión promovieron un juicio de amparo en en el juzgado quinto en materia administrativa en la Ciudad de México y se les otorgó la suspensión provisional número 897/2020-VII, el pasado 17 de noviembre. Pero el amparo no ha sido respetado.



’Llegó uno de los arquitectos, Edi López Monroy al mando de la cuadrilla y una moto conformadora operada por personal de la Sedena e invadió nuestras tierras con la intención de hacer un camino para el aeropuerto. Hemos aportado pruebas fotográficas de la invasión’.



’Estamos dispuestos a vender las tierras, incluso ya tuvimos una reunión con las diversas dependencias, somos 24 comuneros que tenemos la posesión en ese polígono, no nos oponemos al progreso; pero las dependencias no nos quieren pagar’, dijeron.



Tambièn, los comuneros denunciaron que en igual circunstancia se encuentra el predio conocido como ’El Pionero’ con una extensión de 12 mil metros cuadrados, ubicado en la intersección de la avenida Juárez y la carretera Nextlalpan-Zumpango, propiedad de la familia Martínez Gómez.



Ahí en Indabin ofreció comprar el terreno a los dueños tras amagar con expropiarlo, sin embargo actualmente el terreno pretende ser desalojado sin haber establecido y cumplido un pago.



El predio era propiedad del finado Arturo Martínez, uno de los comuneros activistas de la zona; ahora su viuda y sus hijos luchan porque se les pague y han sufrido acosos y amenazas para que abandonen el lugar.



El predio El Pionero cuenta con plantas de nopal y àrboles frutales y un restaurante, y era parte de un proyecto ecoturístico.



Al principio, los trabajadores de las obras aledañas al nuevo aeropuerto, impidieron el paso al negocio con los camiones que llevan material a la terminal área y después emprendieron una serie de acosos contra los dueños, lo que derivó en un juicio de amparo radicado en el juzgado décimo de distrito con el número 1622/2019-V.



Finalmente, los afectados aceptaron una propuesta y establecieron pláticas con personal del Indabin pero la dependencia se niega a darle un contrato compra-venta y además quiere ofrecer un precio como si fuera una parcela a 250 pesos metro cuadrado, sin tomar en cuenta la construcción del inmueble.



Los dueños ya comenzaron a desmantelar parte de la estructura del inmueble ante el amago del desalojo. En una carta, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para les sea pagado el terreno.