Comunicación permanente entre el gobernador Astudillo y alcaldes guerrerenses

Con el propósito de revisar temas esenciales como la pandemia por coronavirus, las nuevas disposiciones para una próxima reapertura de las actividades no esenciales y la distribución del fertilizante en la diferentes regiones del estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores en su permanente comunicación con las y los alcaldes compartió estos puntos a fin de logrará acciones conjuntas.



Durante la sesión virtual, Astudillo Flores, abordó con los munícipes las cifras registradas por el COVID-19 en cada uno de sus municipios, así como el decreto publicado en el Diario Oficial del Estado para el aplazamiento de las actividades no esenciales al 30 de junio, esto a fin de que nos ayuden a revisar que se cumplan e ir preparando las actividades que reiniciarán cuando logremos cambiar el color en el semáforo.



En este encuentro, el gobernador puntualizó que el apoyo de los ayuntamientos es fundamental para frenar la movilidad y bajar los contagios por coronavirus que mantienen a Guerrero en el color rojo del Semáforo Nacional Epidemiológico.



El Ejecutivo guerrerense, acompañado de una parte de su gabinete, informó a los ediles que de acuerdo a las nuevas disposiciones se amplía 15 días más el requerimiento de no abrir las actividades no esenciales y hacerlo hasta el 30 de junio, toda vez que no se ha logrado aplanar la curva en Guerrero, por lo que pidió la colaboración de los ayuntamientos.



Héctor Astudillo, abordó con las y los al alcaldes, los avances del Programa de Fertilizante en cada uno de sus municipios, así como la distribución del insumo a todos los productores beneficiarios del campo.



En este sentido, precisó: "Revisamos el avance que guarda la entrega del abono agrícola gratuito en Guerrero. A pesar de la pandemia no descuidamos una de las actividades económicas del estado que es la producción del campo. El avance es muy importante", sostuvo Astudillo Flores.



Respecto a la reapertura de las actividades productivas no esenciales, el secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, explicó que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo, se abordaron los protocolos sanitarios, así como el dar a conocer los mecanismos para la apertura de algunos comercios y negocios. "Se pretende que se haga con gradualidad, escalonada y sobre todo con seguridad para conservar la salud de la población".