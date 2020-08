Comunicación política de AMLO.......

MUCHOS LECTORES NOS COMENTAN: ’IMAGINE, LOS NIÑOS DE SEIS AÑOS QUE INGRESAN A CURSAR EL PRIMER AÑO, QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR, TIENEN QUE OPERAR COMPUTADORAS Y HACER TODOS LOS TRABAJOS COMO SI YA SUPIERAN LEER Y ESCRIBIR, PORQUE LA NETA ES QUE NO SABE NADIE CÓMO SE PUEDE RESOLVER EL TEMA. LO QUE ES REAL ES QUE LOS PROCESOS DE EDUCACIÒN EN LÍNEA SE TIENEN QUE MEJORAR Y ADECUARSE A LA REALIDAD.



SI ALGUIÈN DUDABA DE LA ENORME CAPACIDAD DEL PRESIDENTE PARA OPERAR SU PROPIA FORMA DE COMUNICAR Y DE HACER DE ELLA UN ENORME INSTRUMENTO PARA DEFENSA O ATAQUE DE SU POLÌTICA, solamente tendría que estar atento a las ’mañaneras’ y entender que cuando un político concentra el apoyo y la confianza popular puede hacer muchas cosas, incluso el equivocarse y manejarlo a su favor. Los que piensan que la respuesta en contra del presidente es hacer videos, marcha sobre ruedas y mentadas de madre en las redes están equivocados porque solamente demuestran que no entienden las actuales condiciones políticas que privan en el país.



Ahora se cuenta con todas las condiciones reales para que se lleven las consultas por los distintos caminos propuesto por el presidente para poder llevar a juicio a los expresidentes y esto, sin duda, marca un nuevo rumbo nacional y desatará una enorme ola de confianza en el presidente cuando se pensaba que en la lucha contra la corrupción pues solamente se llevaba a un bajo nivel y no donde, como él mismo señalaba, todo presidente sabe de los temas más delicados y de los negocios más grandes, sobre todo cuando en ello llevan alguna tajada, en fin, la realidad es que llegamos al origen de los tiempos y del nuevo cambio y si este se lleva bien, tendremos a un presidente muy poderoso, no porque cuente con un partido, sino porque concentra el apoyo popular y la confianza de millones de mexicanos y así estamos ante un presidente de GRAN PODER, y este es un nuevo camino que podrá llegar a profundizar el cambio de sistema como lo ha venido insistiendo y no solamente un cambio administrativo y burocrático del gobierno.



Sin duda, en el nivel de clase media los videos operados en contra del presidente impactan, pero entre la gran población del infeliciaje nacional esto solamente muestran el miedo y el poder que tiene el presidente en la lucha contra la corrupción y así ,quieran o no aceptarlo, el presidente lleva ganada la partida, así que veremos cambios profundos en lo político, social y económico, un nuevo México donde las formas y los fondos serán distintos y donde el presidente deberá tomar las riendas de la economía y no dejarlas en el grupo que anteriormente eran parte de la Mafia del poder y ahora son los Aliados del presidente, se tienen que acabar las formas en que los empresarios, financieros y comerciantes nacionales y extranjero se aprovechaban de los bienes y fondos públicos para hacer sus enormes negocios privados.



Seguramente cualquier forma que se escoja para iniciar los procedimientos en contra de los ex presidentes para llevarlos a las investigaciones tiene que estar consignada en las boletas electorales del 2021 porque ahí se tendrá que manifestar el sí o no de los votantes, y ello es el mejor camino que ha manifestado el presidente porque mostrará la voluntad popular.



Sin duda, hay algunos que operan la ’defensa’ de los medios que en su momento operaron como palancas publicitarias e ideológicas de los ex presidente Salinas y Zedillo al grado de que por esos mecanismos conocidos por la raza como los INTELECTUALES ORGÀNICOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO se llevaron por años millones y millones en contratos y negocios y ahora que les ponen un freno, pues se ponen a chillar como puercos en matanza. No hay duda que desde esos organismos se operaron muchos movimientos encaminados a liquidar a enemigos del régimen y ahora, como todo, pues pagan lo que se hizo para estar a un lado de la balanza y así, como dice el dicho: el tiempo es la madre de la verdad.



Esos grupitos quisieron colocarse en la actualidad como los mensajeros de los fifís para encabezar los ataques en contra del presidente y como el que se ríe se lleva y cuando empieza el tuteo empieza el jodeo pues no hay más que esperar las reacciones del poder y deben recordar, esos ’intelectuales anexos’, que cuando el poder da, lo llena hasta ahogarlo, pero cuando el poder quita lo pueden destazar, así es el juego de la política y como así sucede, no vemos las razones por las que se quejan cuando simplemente son las reacciones que se pueden esperar y si eran tan buenos analistas no veo la razón por la que no previeron lo que venía, sino se hubieran podido proteger y no estar en las filas donde se les puede sacrificar antes de que el sacrifico llegue a los que fueron sus jefes y patrones.



Muchos se escandalizan por los cambios del manejo en la publicidad política, pero hay que entender que cada grupo que llega al poder debe contralar este espacio porque es vital para su comunicación con la base y así, lo que hoy realiza AMLO es lógico y se tiene que adaptar o cambiar, y para ello, cada medio y comunicador deberá tomar su línea y en este mecanismo exigir que se guarde un respeto absoluto a la libertad de pensamiento y manifestación que obliga a respetar la libertad de prensa, finalmente, hay que recordar que todos los gobernantes en el poder no deben olvidar que no existe enemigo pequeño y que si las pulgas no matan al perro, pues no lo dejan en paz ni para comer ni para coger… así que hay que aguantar vara o dejar la trinchera y eso depende de cada uno y de su conciencia, la comunicación pues no es del todo independiente sino que cada uno tiene una visión del mundo y la vida o tiene una convicción ideológica, y así, al final, se manifiesta en los escritos… cada quien en su trinchera es lo que ahora vale. Claro que es un ajuste de cuentas o un reencuentro con el poder de la comunicación para el beneficio del poder o contra el poder, así están las cosas…