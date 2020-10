Comunicado de Erika Saab Lara, candidata a la presidencia municipal de San Felipe Orizatlán

COMUNICADO





Como ya ha sido del conocimiento de la población en general el día de hoy afuera de mi Casa de Campaña hubo el hallazgo de una lona y otros objetos en los cuales se me amenazaba de muerte así como a mi familia.



Nos encontramos haciendo las cosas bien y vamos avanzando en el proyecto de campaña; con respecto a lo sucedido serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de hacer la investigación, que considero dará resultados positivos pronto.



Quiero agradecer a mi familia y a mi equipo de trabajo así como cada uno de los ciudadanos que me han expresado su solidaridad en este momento, ustedes me dan fuerzas y me motivan a seguir adelante, por ustedes seguiré firme en mis convicciones y mis ideales, porque soy una mujer convencida de que se pueden transformar las cosas cuando hay voluntad, trabajo y disciplina.



Hoy más que nunca el agradecimiento a mi partido el PRI por sus muestras de apoyo, su confianza y su solidaridad; la dirigencia estatal me ha manifestado su respaldo para llegar hasta las últimas consecuencias, porque ha hecho un llamado a la competencia democrática.



Estoy convencida del respeto a la pluralidad, rechazo los actos de intimidación, de cobardía y descalificaciones, quiero expresarles que seguiremos adelante con paso firme porque San Felipe Orizatlán merece tener un gobierno incluyente, de puertas abiertas y sin distingo, que con ello tribuya a mejorar las condiciones de la ciudadanía.



Entramos en la recta final de esta contienda, y estoy segura que con su apoyo y confianza lograremos la victoria porque soy mujer de convicciones firmes y decidida.



Hago un llamado a la civilidad, y competencia leal; será el pueblo quien decida quién será su próximo gobernante, solo ellos habrán de decidir, ni las amenazas, ni las intimidaciones. Confío en las autoridades y confío en la libertad de elegir de nuestros simpatizantes.