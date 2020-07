COMUNICADO DEL CONGRESO DEL ESTADO

Las diputadas y diputados que integramos la LXII Legislatura reprobamos los hechos de violencia registrados este viernes en el Congreso, donde un grupo de jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa irrumpió para realizar destrozos, detonar petardos y prender fuego en los accesos, caseta de vigilancia y algunas oficinas, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Al respecto, dejamos de manifiesto que la protesta llevada al extremo del vandalismo no es congruente con la habitual postura de diálogo y respeto que el Poder Legislativo ha tenido en torno a los movimientos sociales.

El día de hoy estaba programada la celebración de la sesión de la Comisión Permanente y, en ningún momento, los manifestantes solicitaron entablar diálogo con los legisladores, por lo que su irrupción violenta y posterior incendio en el interior del edificio carece de justificación.

Entendemos que las investigaciones sobre los hechos de Iguala han tomado un giro diferente, pero dicho asunto está en manos de las instancias federales, no de este Congreso. En diferentes momentos hemos dado muestra de respaldo; inclusive, el año pasado abrimos la tribuna parlamentaria a los padres de normalistas desaparecidos, y se creó, como lo demandaban, una Comisión Especial que da seguimiento al caso.

Reiteramos nuestra disposición al diálogo y al entendimiento; no dejamos de manifestarnos sensibles con el dolor e incertidumbre de familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, y patentizamos nuestra disposición de colaborar, mediante el diálogo, sin violencia de por medio.

Esta Legislatura se ha caracterizado por su solidaridad con los movimientos sociales, por lo cual lamentamos la respuesta violenta y los destrozos a sus instalaciones que son patrimonio del pueblo.

Guerrero necesita más que nunca que todos los actores políticos y sociales, más allá de nuestras diferencias políticas, trabajemos unidos. Trabajemos por la reconciliación para responder a las aspiraciones y necesidades de las y los guerrerenses. Unidos lograremos mejores resultados.



Atentamente

La Junta de Coordinación Política

La Mesa Directiva

La Comisión Permanente