Comunicadores piden ¡NI UN PERIODISTA MENOS!

Siempre tiene que haber más posibilidades, más caminos, más respuestas.’



Vicente Leñero



En el tímido intento por contradecir a Vicente Leñero, escritor y periodista mexicano, me parece que, si hay historias que deberían terminar. Una de ellas, es la cuenta progresiva del asesinato de periodistas alrededor del mundo.



Precisamente por eso el 08 de septiembre se conmemora el Día Internacional del periodista, por el homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943, según consta en los anales de la historia.

Hoy día, pocas veces se valora y remunera dignamente el trabajo periodístico, antes se le orilla a la prostitución política e informativa, lo cual deriva en un círculo vicioso de chantaje, extorsión y esclavitud; claro sin faltar el amago a la libertad de expresión. De tal suerte que al menos en nuestro país, está en boga matar periodistas.



Sin embargo, no todo está perdido y el horizonte se mira prometedor con la Organización Mundial por la Paz (OMPP), quienes estrenaron oficinas en la zona oriente del Estado de México, precisamente en Texcoco.



A decir del Presidente Global de OMPP, Dr. Juan Samuel Delgado Cedillo y del delegado regional de la zona oriente del Estado de México, Lic. Carlos Rigoberto García Hernández, la vocación de servicio de esta organización, va más allá del solo ’ayudar por ayudar’. Es decir, para el tema que nos ocupa, se trata de valorar y visibilizar el quehacer periodístico de comunicadores y periodistas.



Motivo por el cual, en esta conmoración y con las medidas sanitarias que la pandemia por covid-19 obliga, realizaron un acercamiento con periodistas texcocanos.



La consigna, fue una invitación clara y contundente a informar con verdad. De hecho, esa fue la premisa para considerar la entrega de reconocimientos a quienes empeñan su vida en la noble tarea de informar.



En ese mismo sentido, el Lic. José Luis Garay Islas, titular del portal de noticias divergenciasinformativa.com.mx señaló la precariedad que día a día, cobra fuerza tanto en México como en el resto del mundo y subrayó –’nosotros nada tenemos que festejar. Estamos conmemorando sólo entre pares, para recordar lo que estamos padeciendo sin que se tome en cuenta nuestra gran labor a favor de la sociedad, quien debe saber y estar enterada de los acontecimientos en todos los ámbitos’.



Al mismo tiempo, agradeció a la OMPP –’por tomarnos en cuenta en la región de Texcoco, lo calidad de una gran trayectoria histórica y cultural’, no sin olvidar que, –’estamos viviendo en medio de la impunidad e inseguridad, trabajo y actividad riesgosa sin remuneración decorosa, pero lo desarrollamos con ímpetu, con pasión, para difundir y comunicar a la sociedad’.



Garay Islas, concluyó su participación al solicitar para los periodistas caídos, un minuto de aplausos.