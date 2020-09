Con 15 panistas Edmundo Ramírez comienza campaña por Ixmiquilpan Hidalgo

Con 15 panistas Edmundo Ramírez comienza campaña por Ixmiquilpan.



Carlos Vega.



El sábado, pese a estar promocionandose por un lapso de un año, sólo 15 panistas acudieron al arranque de campaña de Edmundo Ramírez, candidato a la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan Hidalgo.



Aunque a lo largo de la semana invitó a delegados de varias comunidades a que enviaran a sus contingentes, ninguno se presentó.



Tampoco acudieron priistas que según el ex diputado federal se sumarian a su causa por lo que estuvo a punto de suspender el evento.



Para que no se fueran, compró y les regaló tamales y atole que le compró a una señora.



Por la tarde, cuando ya la noticia de su fracaso había circulado por diversos medios de comunicación, su equipo de prensa argumentó que se había convocado a pocos militantes para evitar contagio de Covid-19.



No obstante la poca gente que acudió no guardo la sana distancia y muchos no llevaban cubre bocas.