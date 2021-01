Con 22 años de experiencia, Álvaro Dávila nuevo presidente de Cruz Azul

+Su proyecto estará enfocado en la formación de nuevos talentos y el trabajo de fuerzas básicas



+La cementera dijo que con su llegada busca erradicar los vicios del pasado, como la corrupción o simulación.



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con 22 años de experiencia en el futbol mexicano, Cruz Azul –más de dos décadas sin conseguir un título de liga– confirmó a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo del equipo, mientras Jaime Ordiales se mantendrá segundo al mando en el puesto de director deportivo del plantel.



En un video publicado en redes sociales, Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, encargados de los consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, dueña del equipo, presentaron a Dávila como la nueva autoridad del club de futbol celeste.



Dávila mencionó en un video que compartió el club en sus redes sociales que la organización deportiva ’representa una gran responsabilidad’ y destacó que es es uno de los clubes con mayor tradición en el futbol mexicano y con una de las aficiones más leales.



’Trabajaremos –aseguró– para competir en los primeros planos, cuidando siempre los recursos y generando el equilibrio financiero’.



Sustituye en el cargo a Guillermo Álvarez Cuevas quien tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Es buscado por la Interpol en todo el mundo.



El proyecto de Dávila estará enfocado en la formación de nuevos talentos y el trabajo de fuerzas básicas, además de las labores administrativas y de representación ante la Liga MX.



’Empecemos esta nueva etapa unidos, renovados e ilusionados en alcanzar los triunfos que todos queremos’, comentó el nuevo presidente ejecutivo del club, quien fue presidente por 22 años del extinto Monarcas Morelia –propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV-Azteca–, periodo en el que la organización fue campeón en el Invierno 2000 y disputó dos finales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.



Antonio Marín, presidente del Consejo de Administración, dijo que en ’Cruz Azul no hay, ni habrá lugar para la mentalidad derrotista ni especuladora. Cada jugador y miembro de la institución deberá sentir y llenar de orgullo a sus aficionados, no lo contrario’.



Y destacó que a Álvaro Dávila lo distinguen décadas de trabajo en los que no sólo obtuvo títulos de liga y de copa, ’lo más importante para nosotros es la capacidad de desarrollar el talento joven a partir de jugadores experimentado y con proyección, así como el ejercicio de una salud financiera que habla de su honestidad y compromiso con el deporte’.



La directiva indicó que les llevó tiempo seleccionar a la persona que ocuparía dicho puesto porque buscan erradicar los vicios del pasado, como la corrupción o simulación.



Jaime Ordiales, director deportivo, aludió que se concentrarán en el futuro y construirán una nueva etapa en cada juego. ’En Cruz Azul regresar a los principios fundamentales significa tomar impulso para dar un salto a una etapa. Tenemos la confianza que se ha tomado la mejor decisión’.



La Máquina también integró a Juan Reynoso Guzmán como su director técnico, quien fue parte del plantel que conquistó el último título de liga de la institución en el torneo Invierno 1997.



’Alagado e ilusionado de este nuevo reto. Los que hemos pasado por esta institución sabemos lo que representa, sabemos que no estamos logrando los objetivos que la institución se merece y eso hace aún más grande el compromiso’, mencionó Juan Reynoso.



En su trayectoria como estratega, en 2007 comenzó a dirigir al club peruano Coronel Bolognesi. En 2012 fue auxiliar técnico de Cruz Azul y un año después dirigió al equipo de divisiones inferiores Cruz Azul Hidalgo.



Cruz Azul enfrentará su primer encuentro del Clausura 2021 ante Santos, el domingo 10 de enero a las 19:06 horas, en el Estadio Corona.