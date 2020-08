Con abrumadora mayoría, Cabildo de Ecatepec se pronuncia en contra la iniciativa de dividir el municipio

Ecatepec, Méx., a 30 de agosto del 2020.- Con abrumadora mayoría, ediles de Ecatepec externaron en sesión de cabildo su rechazo a la iniciativa presentada en el Congreso del Estado de México para dividir al municipio, quienes consideraron que la solución a los problemas que enfrenta no es dividirlo sino fortalecerlo, aunque coincidieron en estar abiertos para analizar y debatir la propuesta.



Por el contrario, se turnó a comisiones un expediente para realizar la defensa de mil 300 hectáreas de territorio que se encuentran en disputa con los municipios de Tecámac y Acolman.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras aseguró que a 200 años de su fundación ’Ecatepec está siempre organizado y listo para tomar sus grandes decisiones’, durante la trigésima tercera sesión de cabildo, realizada de manera virtual.



’Hoy se puede decir que Ecatepec tiene encima todas las miradas. Tenemos que sumar esfuerzos, seguir trabajando y no tenerle miedo al debate, porque hoy estamos nosotros aquí tomando decisiones; el hecho de que no compartamos una idea no significa que tengamos que levantar las lanzas en contra de nuestros compañeros. Los convoco a la paz, a la tranquilidad, a la democracia, a la unidad’, mencionó.



La postura del alcalde ecatepense fue respaldada por la gran mayoría de los síndicos y regidores del ayuntamiento, quienes a pesar de pertenecer a distintos partidos políticos aseguraron estar de acuerdo con el edil en preservar la identidad del municipio, su cultura e historia.



De igual forma, algunos de los regidores hicieron un llamado a las autoridades legislativas a mantener informada a la población ecatepense sobre las bases, beneficios y consecuencias que podría implicar la división territorial del municipio y derivado de ello consultar a la ciudadanía sobre la misma.



Durante la exposición de sus posturas, una fracción de ediles acusó que la propuesta responde a temas electorales e intereses políticos, razón adicional para rechazar la iniciativa, además de que aceptarla evidenciaría supuesta incapacidad de las autoridades para sacar adelante al municipio en sus condiciones actuales.



Otro punto en el que coincidieron fue que para atender un municipio con el tamaño y población de Ecatepec se requiere una mayor partida presupuestaria, pues los recursos económicos que actualmente recibe la localidad mexiquense no son suficientes para proveer de servicios a todo el territorio.



Como ejemplo, expusieron que estados como Colima, que a pesar de estar constituido como entidad federativa y tener menor población reciben más recursos, pues con 650 mil 555 habitantes percibe presupuesto superior al de Ecatepec.



El pronunciamiento de tales posturas deriva de la propuesta que hace un par de semanas realizaron legisladores federales y locales con el objetivo de mejorar la solución de problemas en el municipio más poblado de todo el país.



Vilchis Contreras destacó la unidad que existe en Ecatepec y la disposición de sus habitantes al diálogo y al debate para enfrentar los retos que se presentan.



En la sesión de cabildo también se acordó turnar a la Comisión de Límites Territoriales del gobierno local el expediente para la defensa de mil 300 hectáreas de territorio de Ecatepec, que actualmente de encuentran en disputa con los municipios de Tecámac y Acolman.



Se trata de 700 hectáreas pertenecientes a la colonia Los Héroes sexta Sección y una franja de 600 hectáreas de zona ejidal colindante con el municipio de Acolman.