Con amenazas, y ’purgas’, AMLO quiere que avance la 4T

Ante el sombrío futuro que se proyecta para México y los mexicanos, el señor presidente López Obrador debe estar bastante alterado por la desesperación que le causa no poder avanzar como quiere, en tiempo y forma, su proyecto de la Cuarta Transformación para el Bienestar de la Nación.

Y cómo no va a estar super molesto pues ya percibe que se le puede esfumar su ilusión de pasar a la historia nacional como lo lograron Hidalgo con la Independencia; Juárez con la Reforma y Madero con la Revolución.

Ese es el fondo de su rabiosa actitud contra los que llama Fifís, Conservadores y Neoliberales, incluidos muchos periodistas a los que tilda de ’chayoteros’ porque lo critican en vez de apoyarlo.

A todos los que ’no están con él’, ya sean políticos, empresarios, financieros y hasta modestos comerciantes y trabajadores, AMLO los considera ’adversarios’ y de ser los responsables de todas las crisis que sufrimos, las cuales hay que decirlo también, se han agudizado con la terrible pandemia del Covid-19 que ya ha matado a más de 75 mil mexicanos.

Ojalá y el señor Presidente reconozca que no es dividiendo más a los mexicanos como podrá cumplir su soñado proyecto de la 4T. Tiene que buscar la unidad nacional para fortalecer a su gobierno que está encarrilado hacia la bancarrota.

Ya lo acaba de decir su Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo: ’las inversiones del sector privado son la única esperanza para crecer’ y, si AMLO no le hace caso, como a otros leales amigos y colaboradores suyos, no tardará mucho en que también el señor Romo le renuncie como ya lo hicieron otros miembros de su Gabinete y decenas de funcionarios entre Subsecretarios y Directores.

Por eso decidí darte a conocer lo siguiente:

SECRETARIOS DE ESTADO

QUE HAN RENUNCIADO

Carlos Urzúa Secretario de Hacienda; Javier Jiménez Espriú de SCT, Josefa González Blanco y Víctor Manuel Toledo que la sustituyó en SEMARNAT por diversas causas, no quisieron seguir en el equipo lopezobradorista.

A nivel Subsecretarios han renunciado Simón Levy que tenía a su cargo la Planeación y Política de Turismo, arguyendo cuestiones personales.

Asa Cristina Laurell le dijo adiós a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud por diferencias con el Secretario Jorge Alcocer Varela y el Subse ¡Hugo López Gatell!

Patricia Bugarín, argumentado ’asunto personal impostergable’ salió de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A Ricardo Peralta no solo lo renunciaron, sino que ¡desaparecieron la Subsecretaría de Gobernación que atendía, por ’ajuste presupuestal’ –eso dijeron- el pasado 1 de Septiembre.

Salma Jalife dejó el día 10 de este mismo mes la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT porque le recortaron tanto el presupuesto que no alcanzaba ni para papel sanitario.

Julio Trujillo dejó la Subsecretaría de Semarnat el día 24 en solidaridad con su jefe y amigo, el ’renunciado’ Secretario Víctor Manuel Toledo. Te diré que a Trujillo ya lo sustituye en la Subsecretaría, Tonatiuh Herrera que es hermano de Arturo, el Srio. de Hacienda.

Entre el montón de decenas de renuncias de Directores de importantes organismos federales, sobresale una de las más recientes que es la del digno jurista Jaime Cárdenas Gracia, quien con toda elegancia, apenas con tres meses en el cargo, renunció como director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado para no verse involucrado y menos hacerse cómplice de las raterías y ’curiosos manejos de dinero’ que detectó y que denunció, sin que hasta el momento se sepa que haya alguna acción contra quienes resulten responsables de los presuntos ilícitos.

Según trasciende, todo empezó desde que Ricardo Rodríguez Vargas asumió la dirección del recién creado INDEP. Se habla de robo de lo robado y que sobre eso nada se aclarará porque están involucradas personas ubicadas en las más altas esferas del poder.

Es de entenderse que por eso renunció el maestro Cárdenas que de inmediato fue sustituido por alguien a modo como Ernesto Prieto Ortega que fue quien armó el show de la rifa del avión presidencial como director de la Lotería Nacional y quien ahora será el mero mero de manejar los tesoros del INDEP.

No puede soslayarse que el presidente López Obrador hizo comentarios no muy gratos sobre la renuncia del ameritado jurista Jaime Cárdenas quien, en respuesta nada más a la frase presidencial de ’pedimos lealtad a ciegas al proyecto de la Cuarta Transformación’, solo respondió contundente: ’mi lealtad no es ciega, sino reflexiva’.

Se sabe también que ante la monstruosa corrupción en Aduanas, apenas con 107 días de haber asumido la Dirección General, Ricardo Ahued le fue a informar al Presidente López Obrador lo que empezaba a descubrir y, por alguna razón que sería muy temerario apuntar, prefirió renunciar y volver a su escaño senatorial. El pretende ahora ser gobernador de Veracruz, ya sea interino o constitucional, sustituyendo al nefasto Cuitláhuac García.

Ahued fue relevado en la dirección de Aduanas por Ricardo Peralta, a quien luego, ’por los servicios prestados’, lo hicieron Subsecretario de Gobernación y después de en unos cuantos meses fue ’renunciado’ desapareciendo como dije, tal Subsecretaría, bajo sospecha de estar involucrado en ilícitos cometidos en las Aduanas de Tijuana, Tuxpan y Progreso, por lo que se dice que es investigado.

De los primeros que salieron del grupo lopezobradorista, fue Guillermo García Alcocer el 3 de Junio del 2019 renunciando a la Comisión Reguladora de Energía como consecuencia de la feroz disputa entre poderosas fuerzas dentro del régimen.

Germán Martínez renunció el 21 de Mayo del 19 a la dirección del IMSS porque no soportó ’la injerencia perniciosa de funcionarios de Hacienda en el manejo de la institución’ y prefirió regresar a su escaño en el Senado.

El día 14 de Junio ’renunciaron’ a Tonatiuh Guillén de la dirección del Instituto Nacional de Migración, por actos de corrupción.

Mónica Maccise Duayhe renunció el día 19 del mismo mes al CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) porque aparte de recortarle el presupuesto, las injerencias externas dificultaban las funciones del organismo.

11 días después, el 30 de Junio también decidió renunciar Candelaria Ochoa a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) por lo mismo.

Clara Tórres decidió renunciar el 16 de Febrero de este año al Programa de Estancias Infantiles, por el recorte presupuestal y que el magro apoyo se entregara a los padres de familia y no a los encargados de las estancias.

El 19 de Junio del 2020, Mara Gómez Pérez decidió dejar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) porque ¡le bajaron 75% el presupuesto! y pues lo dejaron inoperante.

Apenas el pasado miércoles 23 Alfonso Morcos renunció al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) porque de plano ya no soportó la crítica situación que prevalece en el organismo.

Y aparte de la renuncia del maestro Jaime Cárdenas que cometamos párrafos arriba, recién acaban de renunciar seis funcionarios de CONAGUA porque según el presidente López Obrador por ser de filiación panista no convenía que estuvieran enquistados en estratégicos cargos del organismo que enfrenta dificultosa situación en Chihuahua.

A reserva de ser investigados y proceder contra ellos penalmente si cometieron algún ilícito, los funcionarios de CONAGUA que renunciaron son:

Eduardo Seldner, subdirector General de Administración. El manejó las finanzas en la campaña de Margarita Zavala por la Presidencia de México.

Víctor Yamanaka Alcocer, dejó la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola; Alfredo Ocón Gutiérrez, era Subdirector General Técnico; Eugenio Barrios, dimitió como Subdirector General de Administración del Agua; Patricia Ramírez Pineda, dejó la Subdirección General de Agua Potable, Saneamiento y Reúso y Celia Maya García.

Trascendió que también renunciaron Reynaldo Barbarín Rodríguez, secretario particular de Blanca Jiménez Cisneros que es la Directora General de CONAGUA y a quien AMLO le ratificó su confianza; Aidé Flores Elizondo, salió de la Gerencia de Recursos Materiales; Víctor Bourguett Ortíz, director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y dicen que otros cuatro gerentes de áreas.

Si ya te diste cuenta, aquí hay fuerte tufo de corrupción e impunidad.

Te adelanto que pronto habrá más ’renunciados’ y gente en prisión.



[email protected]