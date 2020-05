Con Angustia y desesperación comerciantes hacen llamado a autoridades

Miriam Lila Paz Ibarra



Colonia Nuevo Paraíso Tecámac



Por medio de la presente me dirijo con todo respeto para manifestar la situación que estamos viviendo como comerciantes que las ventas han bajado mas del 50% y por lo tanto no alcanza a cubrir nuestras necesidades primordiales principalmente alimentos así mismo la situación para cubrir los demás gastos como pago de transporte , renta, luz, agua, ya que no es posible cubrirlos, por eso pedimos a las autoridades correspondientes ayuda urgente, ya que como padres de familia para nosotros es desesperante y angustiosa, pues hasta el momento la autoridad responsable que es la salud no ha dado una fecha exacta de cuando se va a levantar esta contingencia sin mas por el momento esperamos se de respuesta



Necesitamos su respuesta