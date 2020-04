Con apoyo de Fuerzas Armadas venceremos al COVID-19 López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que con el respaldo de las Fuerzas Armadas los mexicanos puedan vencer la pandemia de COVID-19, con la frente en alto y con dignidad.



Agradeció el compromiso y la lealtad de la Marina y del Ejército en los momentos más críticos que ha vivido el país y aseguró sentirse respaldado ante los efectos de la contingencia sanitaria



’Venceremos, vamos a triunfar, vamos a seguir de pie, con la frente en alto, con nuestra dignidad y con la felicidad que siempre ha caracterizado al pueblo de México’, dijo en un mensaje tras supervisar la infraestructura hospitalaria en el Centro Médico Naval de la Ciudad de México.



El mandatario federal reconoció que el pueblo de México ha tenido suerte de no enfrentar con crudeza los efectos del coronavirus, en parte, sostuvo, a que se anticiparon las capacidades de atención del sistema de salud.



’Nosotros hemos corrido con suerte. ¿Por qué hemos tenido suerte para prepáranos? Porque no estaba tan preparado, tan bien, funcional el sistema de salud que se heredó, pero el retraso en la expansión de la epidemia nos ha permitido ir avanzando en mejorar las instalaciones de salud", señaló.



Expresó que la elección democrática donde resultó electo con gran aceptación y legitimidad sirve para que el pueblo de México observe las recomendaciones de salud.



"No le harían caso, había, como se decía antes, mal humor social, ahora no porque es un gobierno legal y legítimamente constituido, avalado por el pueblo’, afirmó.



López Obrador volvió a destacar el papel de la familia mexicana y su cultura para poder hacer frente a la crisis sanitaria.



Durante el recorrido estuvo acompañado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete.



El Centro Médico Naval tendrá capacidad para atender hasta 40 casos críticos de COVID-19.



Notimex