Con apoyo de IP se podrían vacunar a 11 millones de mexicanos al mes

Ciudad de México 18 enero, 2021.-México registra al 17 de enero, el 0.04 % de dosis diarias de vacunas administradas por cada 100 personas, lo que equivale a 472 mil 142 personas desde el 24 de diciembre que arrancó el proceso de vacunación



El Sector empresarial del país calificó de ’absurdo’ que no se permita a la iniciativa privada en México participar en el proceso de vacunación contra el Covid cuando nuestro país es uno de los más rezagados en el mundo en esta materia, y ofreció al gobierno federal la colaboración, infraestructura , logística y distribución de la iniciativa privada para la aplicación de la dosis con lo cual se podría cubrir a 11 millones de mexicanos por mes.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, ofreció a las autoridades sanitarias su colaboración desde el apoyo financiero, como un equipo de trabajo empresarial con la capacidad de distribución, logística y aplicación de las dosis para cubrir a 11 millones de mexicanos por mes.



’Esto podría ser factible desde el punto de vista de oferta por el mes de marzo, tenemos que prepararnos en logística, distribución y aplicación de la vacuna, así como del seguimiento que se le tiene que dar a quienes necesiten la vacuna en dos ocasiones y el seguimiento para grupos de edad o trabajo’, aseveró en lo que fue su primera conferencia de prensa virtual del año.



Ante la reticencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrir el proceso de vacunación a la iniciativa Privada, el dirigente empresarial recalcó que el sector privado puede ayudar en esta lucha contra el Covid-19 y advirtió que la pandemia no ha disminuido pues incluso tenemos niveles de contagio similares a los de abril o mayo.



’La pandemia no ha disminuido. No hemos llegado a los picos en el impacto que está teniendo. Y a 9 meses de haber iniciado (la pandemia) tenemos indicadores parecidos a los registrados en abril y mayo’, alertó el líder del CCE.



En tanto, Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, ofreció los servicios de sus agremiados al contar con 15,000 farmacias y muchos de sus agremiados están dispuestos a vacunar a sus empleados, solo falta el permiso.



El presidente de la Comisión de Salud del CCE, Patrick Devlyn recordó que muchas de las empresas del sector privado tienen presencia y experiencia que viven en otras latitudes y ahí se nutren de esas buenas prácticas para hacer el esfuerzo exitoso