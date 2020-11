Con bandera a media asta y toque de silencio, se rinde homenaje a guerrerenses fallecidos por Covid-19

www.guerrerohabla.com



*La participación de la sociedad es decisiva para poder hacerle frente a la pandemia: Gobernador Héctor Astudillo



*El gobierno está priorizando la vida y salud de los guerrerenses, asegura



Chilpancingo. 02 noviembre, 2020.- Con la bandera a media asta y un toque de silencio a cargo de la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó el homenaje para honrar la memoria de todos los valiosos guerrerenses que han perdido la vida a causa del Covid-19.



Este dos de noviembre, día en que además se celebra el Día de Muertos, desde la explanada de Palacio de Gobierno, el ejecutivo guerrerense envió sus condolencias y solidaridad a las y los guerrerenses que han resultado afectados.



Recordó que por parte del gobierno del estado, se ha honrado a todo el personal de salud en los sectores público y privado, quienes han cuidado y atendido a los guerrerenses, aun a costa de su propia vida, por lo que se publicó un decreto para reconocer y homenajear a las 94 personas entre personal médico, paramédico y de apoyo sanitario de los sectores público y privado que han fallecido, hasta hoy por Covid-19.



Con este homenaje, se da cumplimiento al Decreto Presidencial que declaró duelo nacional.



También dijo que a pesar de que va a ser criticado por aplicar acciones en defensa de la salud de los guerrerenses, habrá medidas más estrictas.



’Prefiero la critica que la imperdonable omisión, de no hacer nada’, aseguró Astudillo Flores al subrayar que no son tiempos cómodos, por lo que se alistan acciones más concretas y estrictas para evitar que se llegue a diciembre con riesgos en salud de las y los guerrerenses por la pandemia.



Anunció además que se realizará una encuesta para preguntar a la población y todos los sectores económicos de la población, principalmente de los municipios prioritarios, qué otro tipo de acciones se deben desarrollar, para hacer frente a la pandemia y no entrar en crisis antes de llegar a diciembre que es un mes muy noble para economía de Guerrero.



Ante los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de la Sedena, Marina y del personal de todo el sector salud, el ejecutivo guerrerense recordó que desde el inicio de esta pandemia, su gobierno se alineó a las políticas del Gobierno Federal y a sus directrices, por ser ellos la autoridad responsable de las políticas públicas de salud en la nación.



Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, Astudillo Flores reiteró que se tiene que involucrar a la sociedad civil para poder hacerle frente a la pandemia, pues la participación social ha sido y será decisiva para cumplir con las decisiones político–administrativas, ya que su administración está priorizando la vida y salud de los guerrerenses.



Indicó que se han estado realizando acciones de concientización entre la población y se desarrollaron campañas de sanitización en los espacios públicos y de mayor aglomeración de personas como mercados, playas, plazas y en diferentes medios de transporte.



En ese sentido, agradeció la colaboración de la SEDENA, MARINA, Guardia Nacional, Policía Ministerial y la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, con las cuales también se han reconvertido hospitales y habilitado un mayor número de camas hospitalarias, se distribuyeron insumos de salud y apoyos para la instalación y operación de comedores comunitarios.



’La contingencia no ha terminado y necesitamos del esfuerzo de todos para asumir los riesgos y evitar que, como en otros estados y países, nuestra crisis sea mayor’, apuntó.



A su vez, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos pasó lista de honor al personal médico que falleció a causa del Covid-19.



En el homenaje también estuvieron La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Eunice Monzón García; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; el comandante de la 35 zona militar, Miguel Ángel Aguirre Parra; el representante de la Octava Región Naval, Francisco Hidalgo Herrera; el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, la delegada del IMSS, Josefina Estrada Martínez; el subdelegado médico del ISSSTE, José Luis Morales Álvarado, la secretaria General de la Sección 36 del SNTSA, Beatriz Velez Núñez.