Con dádivas el país no crece: Citlali Jaramillo

Pachuca, Hgo., a 04 de mayo de 2021.



CITLALI JARAMILLO ASEVERA QUE LA GENTE SABE QUE CON DADIVAS EL PAÍS NO CRECE



- Da a conocer las cuatro semillas de impulso a la sociedad, que permitan un crecimiento.



- Mujeres, medicinas, reactivación económica e impulso a jóvenes.



Citlali Jaramillo Ramírez, candidata a diputada local por el Distrito XII Pachuca señaló que con la eliminación de programas a nivel federal y la reducción de presupuestos a los estados, buscan enterrar a la democracia, sin embargo, aseveró que la gente en México se da cuenta y abre los ojos, pues sabe que con dadivas el país no crece.



Ante este escenario dio a conocer que tiene cuatro propuestas que serán ejes rectores de su campaña, y que son las semillas que sembrará para beneficio de la población del Distrito que busca representar. Diferenciadas por colores, rosa, azul, amarrilla y verde.

’Por eso mis propuestas son cuatro semillas que vamos a sembrar. Las mujeres, la semilla rosa, con proyectos productivos para fortalecer el capital de trabajo, porque sé que va a caer en buenas manos’.



Consideró que la administración en manos de las mujeres es exitosa, y respalda a un sector que en muchos casos tienen habilidades poco desarrolladas o impulsadas, por lo que es importante ese respaldo constante que ayude a generar recursos para sus hogares.



’Mi segunda semilla será la azul a favor de garantizar el abasto de medicamentos en todos los hospitales públicos, la gente no puede estar a expensas de ocurrencias’.



Lamentó los recortes en materia de salud, mismos que no son justificados, así como dejar en el desamparo a los enfermos de cáncer y otros padecimientos.



A lo anterior se sumó la propuesta recogida e impulsada por los habitantes de los barrios altos que conforman la capital hidalguense, los cuales se pueden convertir en un atractivo mediante infraestructura.



’La tercera semilla va a ser amarilla, la verdad es que amo los barrios altos, ahí tenemos una hipoteca social y que vamos a trabajar muy fuertemente y los comprometo a todos para reactivar la economía en los barrios altos, hay semillas e historia y tienen que brotar, la cuna de la minería, la cuna del futbol’.



Afirmó que, mediante el impulso turístico de la historia de la capital, se pueden generar estrategias a plantear desde la máxima tribuna del estado de Hidalgo, en búsqueda de que se vuelva un atractivo de Pachuca y sus alrededores.



’Y la cuarta semilla por supuesto que va a ser a favor de los jóvenes, la semilla verde, donde trabajaremos para recuperar sus becas y sus causas que todos los días me piden’.