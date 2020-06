Con daños menores, tras el sismo de magnitud 7.5 grados en 4 alcaldías fue en 32 edificios y bardas caídas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en video conferencia de prensa desde el centro de mando instalado en el C5, señaló, "no se reportan daños mayores, dos personas lesionadas, un hombre que fue trasladado al hospital debido a que se le cayó un cable de alta tensión y un menor con traumatismo debido a que se cayó".



El sismo de magnitud de 7.5 grados que comenzó a las 10:29 horas de este martes dejó como saldo preliminar dos personas heridas y daños "menores" a 32 edificios, principalmente, en fachadas y bardas de los inmuebles.



Sheinbaum Pardo precisó que el edificio que requiere una revisión mayor es el ubicado en el número 200 de Jalapa, colonia Roma, que se encuentra en proceso de rehabilitación, pero serán los estudios técnicos los que determinen si se continúa con el plan o se diseña otro.



Otro inmueble es el ubicado en Pestalozzi, el cual se tiene que demoler por los daños que presenta desde hace casi tres años.



Señaló que el total de los inmuebles de los que se reportaron daños menores se localizan en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.



En esta última demarcación se atiende un edificio en Lindavista, donde las autoridades apresuran el desalojo.



La jefa capitalina, Informó que 97.5 por ciento de los altavoces colocados en toda la ciudad funcionaron al momento, y destacó que gracias a alerta sísmica el gobierno capitalino tuvo 62 segundos de ventaja para evacuar a las personas.



La alerta sísmica en la Ciudad de México sonó 62 segundos antes de la percepción de las ondas sísmicas, lo que permitió evacuar con oportunidad los inmuebles.



Detalló que funcionaron 97.5 por ciento de los altavoces y que hasta ahora sólo hay dos personas lesionadas y 36 edificios en revisión por daños menores en fachadas y bardas, de los cuales, cuatro son del gobierno de la Ciudad de México.

desalojados.

Descartó que hasta ahora haya reportes de afectaciones en hospitales covid-19 y aseguró que no se evacuaron.



Agregó que el Hospital de la Mujer registró una fuga de gas, pero fue controlada por los bomberos.



’A las familias que tienen a sus pacientes en los hospitales decirles que no hubo daños en los hospitales, se fue la corriente eléctrica, pero de inmediato entraron las plantas de emergencia’, indicó.



Sheinbaum abundó que el Hospital Álvaro Obregón fue desalojado durante algunos minutos, sin embargo, no se reportaron riesgos mayores, pues no es un hospital covid.



’Ha habido varias réplicas, estemos en calma, no hay daños’, subrayó Sheinbaum.



PIDEN REPORTAR ALTAVOCES QUE FALLARON



El gobierno de la Ciudad de México exhortó a los capitalinos a reportar ante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) los altavoces que hayan fallado durante el sismo de hoy.



Explicó que para reportarlos se debe ingresar a la página atencionciudadana.cdmx.gob.mx y posteriormente elegir el tipo de solicitud: falla de altavoz, alerta sísmica.



Agregó que el servidor les solicitará describir el tipo de falla que presentan, así como el número de ID del poste en cuestión.



También pedirá la ubicación exacta del altavoz, principalmente, la calle, entrecalles y referencias.