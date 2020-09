’Con descuentos en el costo de más de 31 mil títulos de propiedad apoyamos a las mujeres y a la economía de las familias’ Alfredo Del Mazo

CHICOLOAPAN, Méx.- 24. Septiembre 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que su administración impulsa el desarrollo de las mujeres y de las familias mexiquenses, ya que durante su gestión se han entregado más de 31 mil títulos de propiedad y posesión, de los cuales, 50 por ciento se han entregado a mujeres de la entidad.



’Me da muchísimo gusto que de todos los títulos de propiedad que hemos entregado a lo largo de la administración, los más de 31 mil títulos de propiedad, el 50 por ciento son para mujeres. Y me da mucho gusto que estén en manos de las mujeres también cada vez más los títulos de propiedad, de los hogares, de las casas en el Estado de México. Felicidades a todas las mujeres y a todas las familias que logran este importante proceso’, expresó.



Durante la entrega de títulos de propiedad que realizó en Chicoloapan, el mandatario estatal explicó que mediante el apoyo del Gobierno del Estado de México estos trámites son más económicos y representan un ahorro significativo para las familias, además de que otorgan certeza jurídica a los propietarios.



Especificó que sin este apoyo, que se da en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y con el Colegio de Notarios del estado, un caso de juicio ordinario puede costar entre 40 y 50 mil pesos, mientras que con este programa la cantidad se reduce hasta 3 mil 500 o 4 mil pesos y, en el caso de los juicios sumarios de usucapión, sin el respaldo gubernamental puede alcanzar también 40 o 50 mil pesos, pero a través de esta iniciativa el trámite disminuye hasta 860 pesos.



En presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Ricardo Sodi Cuéllar, el Gobernador detalló que el trámite de inmatriculación administrativa cuesta normalmente entre 6 mil y 8 mil pesos, pero mediante este programa puede bajar hasta 470 pesos, dependiendo de cada caso, mientras que la escrituración tiene un 80 por ciento de ahorro.



Por ello, Alfredo Del Mazo reconoció el trabajo que hace el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), ya que además de otorgar certeza a las familias sobre su vivienda, también ofrece, con este programa, la oportunidad de ahorrar en estos trámites y destinar más recursos al bienestar en los hogares.



’Este programa tiene que ver con el apoyo a la economía familiar ¿por qué?, porque buscamos generar ahorros en la familia y que estos trámites sean cada vez menos costosos y esto significa que la familia tenga un ahorro y pueda destinar este recurso a otras cosas’, puntualizó.



En el plantel CECyTEM de Chicoloapan, el mandatario mexiquense subrayó que esta estrategia de su Gobierno va dirigida a todas las familias del Estado de México que están en proceso de escriturar sus propiedades, e invitó a los interesados a que se acerquen al Imevis para llevar a cabo sus trámites, y cuenten con un acompañamiento profesional para lograr hacerlo en el menor tiempo posible.



En presencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Andrés Massieu Fernández, y ante la Presidenta municipal de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, destacó que este trabajo no se detuvo a causa de la actual pandemia, y a pesar de que por un tiempo se pospuso, los procesos fueron adaptados a las nuevas circunstancias para realizarlos en ventanilla, a través de audiencias, con cita o en línea, pues el objetivo es continuar respaldando a las familias.



También dio a conocer que al retomar la entrega presencial de estos títulos, este día más de mil familias, de 38 municipios mexiquenses, obtuvieron su documentación a través de las 12 delegaciones del Imevis.



’Hoy se estarán entregando más de mil títulos de propiedad en las 12 oficinas que tiene el Imevis en las distintas regiones del Estado de México, para que más de mil familias puedan contar el día de hoy con su título de propiedad.



’En particular hoy reciben familias de Chimalhuacán, Ixtapaluca, de La Paz, de Nezahualcóyotl, de Texcoco, por supuesto de aquí de Chicoloapan, que son quienes van a estar recibiendo la entrega de sus títulos de propiedad y se suman a este logro y a este gran mérito’, recalcó.



En su mensaje, el Gobernador señaló que durante su gestión este programa seguirá beneficiando a la sociedad mexiquense, buscando que haya cada vez más familias que se sumen a él.