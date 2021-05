Con Eduardo Diaz Chalco se pinta de verde, la población merece atención y buen gobierno, dice

CHALCO, Méx.- Día con día la comunidad del partido Verde en este municipio va creciendo y es que el ánimo que el candidato a la presidencia municipal Eduardo Díaz, Lalo Paletas, ha venido demostrando en las comunidades que ha visitado.



Chalco merece más que promesas, los chalquenses merecen otra condición de vida y no se trata de hacer acciones inmediatas sino para siempre, porque esa es la mejor forma de poder alcanzar el nivel de vida que merecemos.



El beneficio no debe de ser para unos cuantos, sino para todos, de una manera integral e incluyente porque el gobierno no lo hace una persona, lo hacemos todos, así lo ha señalado en sus constantes recorridos por el territorio municipal Eduardo Díaz López.



El candidato a la presidencia municipal, de igual manera se ha dado el tiempo de escuchar las peticiones y las necesidades de la población donde se reconoce que uno de los temas esenciales y prioritarios es el de la seguridad y la dotación de servicios, principalmente de agua y drenaje, porque la sociedad no merece qué le condicionen, ni le brinden con mentiras algo que a la fecha no ha respondido y ello es muestra no sólo del desdén, sino de la incapacidad y la falta de voluntad para poder generar acciones en beneficio de todos.



Por eso trabajaremos, por eso pidió el apoyo para que el próximo 6 de junio, la gente salga a votar por la mejor propuesta de un gobierno con plena condición de cambio, con pleno respeto al desarrollo social, con la sensibilidad para poder brindar atención a todos los sectores sin distinciones y sin condiciones, porque sabe que la opción hoy en Chalco se llama Partido Verde y así lo habrá de refrendar con los hechos de salir airoso en la próxima contienda electoral, porque ese es un hecho y porque la sociedad requiere un cambio sustancial y no de palabras, afirmó Eduardo Díaz.