CON EL APOYO CIUDADANO SERÉ LA PRIMERA PRESIDENTA DE IXMIQUILPAN: ANEL TORRES

CON EL APOYO CIUDADANO SERÉ LA PRIMERA PRESIDENTA DE IXMIQUILPAN Y AQUÍ ME QUEDARÉ, ENTREGAR CUENTAS CLARAS ES MI PRIORIDAD: ANEL TORRES



Anel Torres, candidata a la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó ’con el apoyo ciudadano será la primera mujer que dirija el municipio y aquí me quedaré, así que como dice el refrán, cuentas claras, amistades largas y mi vida en el municipio no empieza con este proceso, ni terminará con la gestión municipal, es mi prioridad la transparencia, porque es mi prioridad conservar la amistad y el cariño de mis paisanos’.



La aspirante priista advirtió que difícilmente ella podría hacer regalos para comprar el voto, ’porque el dinero que tengo es producto de mi trabajo y está pensado para el bienestar de mi familia, así pensamos quienes vivimos de lo que trabajamos, del esfuerzo honesto y tenaz que tantas veces implica hacer sacrificios’ puntualizó.



’Lo que sí les puedo garantizar es una administración responsable, honesta, transparente y en la que aplicaré mi experiencia como administradora de la iniciativa privada, si falta un peso o no se justifica una inversión, uno mismo lo paga, así es en la empresa para que las cosas funcionen, no debe ser distinto con los recursos que son de todo el pueblo, los ciudadanos sólo vemos pasar millones de pesos que anuncian, pero no siempre vemos los resultados’ enfatizó.

Planteó que existen suficientes mecanismos para transparentar el uso de los recursos públicos, “debemos cuidar cada peso que entra a la Tesorería, porque cada uno de ellos significa más beneficios para los habitantes de Ixmiquilpan, un nuevo servicio, una nueva obra, buscaremos que toda inversión nos permita vivir mejor con nuestras familias, principalmente debemos garantizar la seguridad pública, tenemos derecho a sentirnos seguros, tenemos derecho a calles bien iluminadas, a gozar de drenaje eficiente y una recolección de basura oportuna” precisó.



Con habitantes de la comunidad de Capula, quienes le externaron su respaldo, Anel Torres señaló “somos uno de los municipios con mayor actividad comercial en Hidalgo, entonces debemos trabajar para potenciar esa actividad no sólo a nivel municipal, sino regional y buscar los caminos de expansión hasta donde nuestros sueños y nuestro esfuerzo lleguen” subrayó.