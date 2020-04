Con el apoyo de la Sedena se espera la construcción de 2 mil 550 kilómetros del Tren Maya para el 2023: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina anunció, que ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ayudarán a construir dos tramos del Tren Maya.

"Ya tenemos el compromiso, que van a terminar el 21 de marzo y nos van a ayudar a construir dos tramos del Tren Maya para que en el 2023 tengamos los 2 mil 550 kilómetros del Tren Maya, afirmó.

El Ejecutivo federal, agradeció el apoyo de la Sedena en las obras del aeropuerto en Santa Lucía, pues destacó que su gobierno requiere de instituciones sólidas y profesionales que trabajen con disciplina.

"Le agradezco mucho el apoyo a la Sedena por su apoyo porque un jefe de Estado toma decisiones, pero llevar a la práctica, ejecutar, requiere de instituciones sólidas con profesionalismo y disciplina, y eso es el Ejército, en este caso los ingenieros militares que trabajan día y noche", comentó.

El Presidente destacó que el programa más querido y aceptado por los mexicanos es el Plan DN-III, pues los elementos de las fuerzas armadas "son los primeros en llegar a los desastres, tragedias".

POR EL CORONAVIRUS SE ADEALANTA LA PENSION A ADULTOS MAYORES

El Mandatario federal, afirmó que ante el brote de coronavirus Covid-19 en México se adelantará el pago de la pensión a los adultos mayores a partir de esta semana, es decir, los beneficiarios recibirán el equivalente a cuatro meses y que significará la ayuda a más de 8 millones de personas.

Por lo que les pidió administrar el dinero que reciban, pues en lugar de tener un depósito de 2 mil 620 pesos bimestrales, será de 5 mil 240 pesos, lo que significa un gasto para la federación de 41 mil 920 millones de pesos, tomando en cuenta que el padrón de beneficiarios es de 8 millones aproximadamente

"Se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre les vamos a entregar dos bimestres, el equivalente a cuatro meses a partir de esta semana comenzamos.

"Esto lo informo también para que el adulto mayor sepa que lo que tienen en su cuenta en vez de recibir 2 mil 620 van a recibir el doble porque consideren que estamos incluyendo dos bimestres y ya ellos son gente muy responsable, pero no está de más decirles que administren bien

El Presidente, dijo sin dar detalles que otra de las medidas planteadas es apoyar a las empresas privadas. Y aseguró que su gobierno no expondrá a los adultos mayores ante contagios y que respaldará a quienes dependen de sus trabajos cotidianos.

"No podemos nosotros exponerlos, tenemos que defender esa economía. Con todo respeto, se van los diputados, se van los senadores, pues no hay problema, pero toda la gente, los que trabajan que viven de la actividad económica de lo que consiguen diariamente, tenemos que cuidar eso".