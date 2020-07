Con el atentado, a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública en Ciudad de México, queda claro que los Cárteles del crimen organizado tienen presencia en Ciudad de México, Estado de México y municipios circunvecinos, autoridades de todo nivel están bien enteradas que en los territorios mencionados operan con ’impunidad’, malhechores de diversos grupos de criminales, entre estos: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, La Maña, grupos Unión Tepito, Anti unión Tepito,

Los Rojos, estos operan con libertad en territorio de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, tienen presencia en municipios mexiquenses desde Valle de Chalco, al resto de localidades zona Volcanes, En Tláhuac, utilizan como guaridas las colonias como Santa Catarina, al parecer cuentan con la complicidad de policías, observo que ante estos uniformados los delincuentes se pasean con su ’petaquita’ al hombro portando armas de fuego, y policías se hacen de la vista gorda. Además, si algún ciudadano se queja los guardianes de la ley solo toman nota, y ya. Ante la incapacidad, o asociación malhechores policía, sería excelente la presencia de elementos de Guardia Nacional, en asentamientos humanos de alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, especialmente en el pueblo de Santa Catarina.

Si el gobierno federal acepta públicamente conocer la existencia de las diversas organizaciones del crimen organizado, y, aun así, no las combate, a pesar de la gran fuerza armada que presume tener para dar seguridad a la sociedad mexicana…puede ser por dos cosas, falta de capacidad de las fuerzas del orden, o bien, no interesa al sistema desaparecerlos, claro tarea imposible. Me atrevo a pensar que gobierno federal, CDMX, y Edomex, se han venido haciendo de la vista gorda, ’en tanto no se metan con nosotros déjenlos trabajar’. Ha, pero como ya se metieron con el gran jefe policial, pues duro con ellos,

Todos los líderes de partidos políticos dispuestos a partírsela por llevarse bolsas millonarias que les entregarán en el Instituto Electoral INE, para su próxima campaña en busca de clientela electoral, se rumora desaparecerán del mapa político, PRI, PAN, PRD, también se dice que, para no desaparecer estos nidos de ladrones electorales, se proponen hacer alianza con Antorcha Campesina, y otras asociaciones civiles no gubernamentales…todos contra Morena. el PT. Partido que estuvo a punto de desaparecer pero que si lugar a dudas a crecido a la sombra de morera, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, hasta el momento presumen en la próxima contienda electoral jugaran sus canicas solos, ’cero alianzas’, ya veremos a última hora

La llegada a México de Emilio Lozaya, actualmente preso en España, ex director de PEMEX, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, seguro causa serio dolor de cabeza a muchos políticos, que se asociaron para hacer millonarias transacciones financieras…en círculos políticos y sociales se rumora caerán muchas cabezas, de ex funcionarios del gobierno de Peña Nieto, otros aseguran Emilio Lozaya, no durará mucho tiempo en la cárcel, pues aquí las Ratas de cuello blanco, son protegidas por la ley.



(Vivamos el presento, desatando las ataduras del pasado y mirando las riendas del futuro. Si algo no te gusta, tú tienes el poder de cambiarlo, no lo olvides.)