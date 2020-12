Con el compromiso de empresarios mejoraremos Acapulco: Adela Román

La presidenta municipal Adela Román Ocampo encabezó la firma de Adhesión de Empresas a la Iniciativa Código Violeta, que consiste en ofrecer sus espacios comerciales y de servicio como resguardo para protección de mujeres, adolescentes o niñas, cuya integridad física se encuentre en peligro.



En el evento desarrollado en el Antiguo Ayuntamiento, como parte de Jornada 16 días de Activismo contra la Violencia de Género, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), la alcaldesa reconoció el compromiso social de empresarios y directivos que signaron el compromiso del Código Violeta.



’Apoyar la seguridad social en la lucha del feminismo, no es la lucha contra los hombres. Es ir de la mano con ellos, es luchar por los mismos sueños, es querer ver una sociedad llena de armonía, una sociedad donde con veamos con ideales’, expresó Román Ocampo.



Subrayó que el compromiso adquirido ayudará mucho a Acapulco, a lo cual añadió que ’esto no es un acto simple, el hecho de que haya varones, gerentes y empresarios comprometidos, a mí me da la esperanza de que vamos a mejorar’.



Reconoció Adela Román que hay mucha violencia de género entre la sociedad, por ello, celebró que el INE (Instituto Nacional Electoral) haya establecido normas para que no pueden registrarse como candidatos varones que deban pensión alimenticia, acusaciones por maltrato, abusos o que tengan alguna sentencia en su contra por abusos contra una mujer.



La directora general del Instituto Municipal de la Mujer, Marisol Wences Mina, agradeció también el respaldo de las empresas a esta iniciativa, porque —remarcó—, ’el tema de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es un tema que nos compete a todas y todos’.



Consideró que, con este tipo de acciones, las empresas coadyuvan a fortalecer, junto con el Gobierno del Estado, una red de protección a las mujeres y niñas que puedan estar en situación de peligro.



Mientras que la Subsecretaria de Coordinación, Enlace y Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero, Olivia Hidalgo Domínguez, señalo que ’se trata de hacer un frente común para erradicar la violencia de género contra las mujeres’.



Reconoció al Gobierno Municipal que encabeza Adela Román y a la labor de la titular del Immujer, Marisol Wences, por ser aliadas en el trabajo conjunto para atender esta problemática y transformar el entorno guerrerense donde los municipios juegan un papel importante.



Asistieron al evento la directora del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo y la subsecretaria de Turismo Municipal, Cinthya Rivera Todd, además de Samantha Lozano Zaragoza, en representación de 100% Natural, José Salgado Nava, gerente del hotel El Mirador, así como una veintena de empresarios que se sumaron a la causa.