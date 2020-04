Con el Covid-19 el tema de salud es tema de seguridad nacional: HAF

--Guerrero mantiene en buenos términos la situación del coronavirus. —En el mundo suman más de 51 mil muertos y casi un millón de infectados. —También para las mujeres demanda el PRI medidas de atención especial.



La situación que se vive por la pandemia del Covid-19 es tan delicada que en estos momentos alcanza los niveles de un tema de seguridad nacional, por lo que deben tomarse medidas que eviten que el problema salga del control de las autoridades nacionales y estatales, por lo que es indispensable que todo mundo observe las medidas restrictivas que se plantean.

Este fin de semana inicia la Semana Santa, que en condiciones normales representa los días que en todo el país se suspenden actividades laborales y comerciales, para dedicarse al culto religioso católico o a los días de asueto, especialmente los días jueves, viernes, sábado y domingo, considerados días santos cuando Jesús Cristo, fue crucificado según la religión católica.

Esos han sido tradicionalmente los días en que Acapulco se ve muy saturado por los visitantes, muchos de los cuales acampaban en las playas, para disgusto de las autoridades locales que tenían que levantar cientos de toneladas de basura que quedaban en esos lugares.

Ahora, el mensaje del gobierno del estado pide a la gente de los centros urbanos que no vengan al puerto porque las playas están cerradas oficialmente, para evitar que lleguen miles de personas, que podrían ser portadoras del coronavirus, lo que complicaría severamente la situación en el puerto y en el estado, que hasta ahora se ha mantenido en relativas buenas condiciones, porque no se ha dado una propagación explosiva del padecimiento que afecta al mundo.

El gobernador Héctor Astudillo ha sido muy insistente en que la gente del estado siga con la mayor puntualidad posible las recomendaciones que se han hecho, de mantenerse en sus casas y salir sólo en casos de mucha necesidad y únicamente para atender necesidades urgentes de alimentación o compra de medicamentos.

GUERRERO MANTIENE EN BUENOS TÉRMINOS LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS. — Para este martes, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que los casos positivos de coronavirus en el estado aumentaron a 21, aunque hasta ayer eran sólo 17, además de 86 reportados como negativos y otros 84 sospechosos, pero con sólo un fallecimiento.

De los nuevos contagios se tienen tres en Acapulco y uno en San Marcos, que se darían a conocer en la conferencia del gobierno federal del mismo martes.

El estado se mantiene en una condición de control, ya que la UNAM indicó este mismo día que el momento de tomar medidas más rigurosas para evitar la propagación del Covid-19 debe ser cuando se registren entre 400 y 500 casos, pero deben aplicarse en forma escalonada, conforme los estados y las ciudades rebasen esas cifras de contagio, porque destaca que no se llegará al problema el mismo tiempo en todas partes.

Con esas cifras, Guerrero estaría lejano de la situación que plantea, pero a nivel nacional ya se rebasaron los mil casos, de modo que deben localizarse e imponer las restricciones necesarias.

EN EL MUNDO SUMAN MÁS DE 51 MIL MUERTOS Y CASI UN MILLÓN DE INFECTADOS. —A nivel mundial la situación es bastante delicada, porque ya suma más de 51 mil muertos y los infectados rebasan el millón de personas en China, Europa y Estados Unidos, principalmente, aunque en el país de origen, China, ya están en la parte en que los contagios son mínimos y se trabaja en la rehabilitación de los afectados.

Italia y España concentran casi la mitad de las muertes a nivel mundial, aunque ahora Estados Unidos se ha convertido en el mayor centro de contagio del mundo, con más de 100 mil afectados, por lo que el número de fallecimientos amenaza superar a todos los demás.

Esta situación se atribuye a las malas decisiones del presidente yanqui Donald Trump, quien minimizó el problema y no se aplicaron las acciones preventivas necesarias y ahora el problema se ha tornado grave y no encuentran como pararlo.

Una situación semejante se presentó en México, porque AMLO pretendió ignorar su gravedad y seguía con sus giras y visitas, pero, al parecer lo hicieron entrar en razón y ahora dice ser el más interesado en cuidar la salud de la gente, además que asegura que se tiene todo preparado.

Sin embargo, eso es falso, porque previamente desmanteló el Seguro Popular de salud y frenó la compra de medicinas, de modo que ahora el IMSS y el ISSSTE se encuentran en condiciones de no poder atender a los pacientes que se presentan en busca de ayuda, pero como siempre, con sus fantasías y ocurrencias pretende tapar la realidad que es lamentable.

TAMBIÉN PARA LAS MUJERES DEMANDA EL PRI MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL. —Así como lo hizo para los grupos de discapacitados, la dirigencia nacional del PRI, de Alejandro Moreno, secundada por la del estado, con Esteban Albarrán, demandaron al gobierno federal que se libere el recurso aprobado para Refugios y Centros Externos para mujeres y niños víctimas de la violencia.

Pide habilitar líneas telefónicas y recursos digitales para atención psicológica para mujeres en situación de violencia y para hombres, para evitar esos casos durante la cuarentena.

Las demandas fueron planteadas por Gabriela Reséndiz, secretaria general del comité estatal tricolor, quien pidió que los desayunos escolares se distribuyan en forma semanal para garantizar la alimentación de los menores de edad.

Reclama que el gobierno y las empresas den apoyo especial a las madres solteras y jefas de familia para que conserven su empleo durante la contingencia y reclamó al gobierno federal para que destine recursos a mujeres en situaciones vulnerables en zonas rurales o en situación de calle en las zonas urbanas.



