Con el respaldo de diputados federales y locales del PRD, presenta Evodio Velázquez su Agenda Legislativa

Respaldado por los diputados perredistas de la fracción parlamentaria del Congreso de Guerrero y por la coordinadora de la Cámara Federal de Diputados, Verónica Juárez Piña, el abanderado del sol azteca a la gubernatura Evodio Velázquez Aguirre presentó esta mañana su propuesta de Agenda Legislativa.



La agenda abordará cuatro rubros: la igualdad sustantiva, derechos humanos, impartición y procuración de justicia y financiamiento para el desarrollo social y sectorial. Entre los temas más importantes destacan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la legalización de la marihuana y los matrimonios igualitarios.



Respecto a la igualdad sustantiva los temas que promoverá son la perspectiva de género transversal, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la política estatal de equidad laboral, el consejo de seguridad para la mujer y el combate a las violencias de género.



Del financiamiento para el desarrollo local y sectorial el precandidato perredista dijo que propondrá proyectos productivos e impulsará temas como cultura, turismo, recreación y ciudades recreativas, la legalización de la marihuana desde una perspectiva científica, la ley de apoyo a madres solteras, el programa de jóvenes y el primer empleo, así como estímulos fiscales para las inversiones que generen trabajo en el campo y las ciudades.



’Hay que revisar esta posibilidad de que Guerrero tenga la oportunidad de regular la producción de cannabis en el uso que marca la ley federal, en la ruta de generar empleos, en la ruta de regular su producción y regular su distribución’.



En cuanto a los derechos humanos puntualizó que será receptivo a planteamientos como el de los matrimonios igualitarios, la garantía legal de todo tipo de convivencias, el combate a la violencia infantil y leyes para políticas públicas pro respeto, igualdad y no discriminación. Para la impartición y procuración de justicia el perredista refirió que promoverá el control de confianza a servidores públicos, la legislación de tolerancia cero a la delincuencia, transparencia y rendición de cuentas y reforzar el sistema anticorrupción.



Por su parte la legisladora federal Verónica Juárez subrayó que este ’es un asunto de lo que la gente ha comentado, de las aspiraciones, de los sueños, de las exigencias de los guerrerenses, y es un asunto que tiene que ver también con estar en el territorio, sabiendo que es lo que está ocurriendo en nuestro estado y de esta forma con antelación decirle a los guerrerenses que aquí están sus propuestas, pero que además esta no es una agenda cerrada sino que se seguirá enriqueciendo a partir de esta base con todas aquellas propuestas que puedan llegar en los próximos días.’



Finalmente, Evodio Velázquez recalcó que ’esta es la agenda que estamos compartiendo con ustedes, partiendo de que queremos gobernar con seriedad, queremos proponer al pueblo de Guerrero con seriedad, no estamos buscando ser gobernantes por generar ocurrencias, estamos buscando gobernar Guerrero con planeación estratégica’.



Al evento acudieron el presidente y la secretaria general del PRD Guerrero, Alberto Catalán Bastida e Ivet Díaz Bahena; así como el coordinador parlamentario en el Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez; los diputados perredistas Perla Edith Martínez, Dimna Salgado y Servando de Jesús.