Con el Salario Rosa el GEM impulsa a la econmía familiar durante la contingencia sanitaria: Alfredo del Mazo

•Informa que el Salario rosa beneficia a más de 300 mil amas de casa de bajos recursos, en todo el estado.



•Considera que el estímulo económico que reciben las beneficiarias es de gran ayuda, pues las jefas de familia saben cómo hacer rendir mejor cada peso y siempre velan por el bienestar de sus familias.



Tezoyuca, Estado de México, .- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que debido a la emergencia sanitaria, muchas familias requieren ayuda ante la falta de ingresos por la pérdida de empleos y el cierre de negocios, por ello, enfatizó que el Gobierno estatal les ofrece respaldo con diversas estrategias, como el Salario rosa, un recurso permanente que apoya la economía de las familias.



"Hoy las cosas están más complicadas que antes. Cuántos empleos no se han perdido, cuántos negocios no han cerrado, cuántas empresas, fábricas no han tenido que recortar el número de gente que trabaja ahí.



"Eso complica la economía familiar, le afecta a las familias y para nosotros es una prioridad apoyar a la economía de las familias. Por eso, programas como éste, como el del Salario rosa, es una de las mejores maneras de apoyar a la economía de la familia, porque les llega directamente a ustedes, y porque les llega no una sola vez, les va a estar llegando de manera permanente", recalcó el mandatario estatal.



Durante la entrega de tarjetas de este programa, que encabezó en el CECyTEM Plantel Tezoyuca, Del Mazo Maza garantizó que el apoyo que reciben las beneficiarias seguirá llegando para impulsar el desarrollo en sus hogares, y aseguró que a pesar de la pandemia, el Salario rosa no se detiene y se adaptó para llevarlo a los domicilios de las jefas de familia que más lo necesitan.



Asimismo, subrayó que desde su puesta en marcha, esta iniciativa de su Gobierno beneficia actualmente a más de 300 mil amas de casa en todo el Estado de México, quienes además de recibir un recurso monetario bimestral, también tienen la alternativa de inscribirse en cursos de capacitación para el autoempleo, y ampliar así sus oportunidades de percibir mayores ingresos.



"Estamos llegando a más de 300 mil mujeres, amas de casa de todo el Estado de México, que ya están recibiendo el programa del Salario rosa y que tienen este apoyo que les ayuda a apoyar a sus familias y a invertirlo en lo que ustedes quieran", dio a conocer.



En esta entrega, en la que estuvo acompañado por Diana Chávez Hernández, Presidenta municipal de Tezoyuca, y por el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, el mandatario estatal recalcó la importancia de que el Salario rosa llegue primero a las mujeres que más carencias tienen en el hogar, y a quienes más respaldo necesitan para sacar adelante a sus hijos y a su familia.



También consideró que este recurso rinde más al ser administrado por las amas de casa, porque ellas saben hacer valer cada peso que reciben, y pueden invertirlo en lo que deseen, o en lo que más falta les haga, como mejoras en sus viviendas, algún tema de salud, ayuda para su padres, esposos o hijos.



"Sabemos que el Salario rosa está en las mejores manos, cuando el Salario rosa le llega a la mujer, al ama de casa, sabemos que está en las mejores manos, porque sabemos que lo va a invertir para hacerle bien a toda la familia", enfatizó.



En esta oportunidad, Alfredo Del Mazo también saludó, vía internet, a más de 4 mil mujeres que este día se sumaron al programa, y quienes estuvieron reunidas en viviendas y planteles educativos de Atenco, Chicoloapan, Chiconcuac, Texcoco y Tezoyuca, para evitar así grandes concentraciones de personas y disminuir el riesgo de contagios de COVID-19.