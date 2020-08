Con el Salario Rosa se apoya a las amas de casa durante la contingencia por COVID-19 y se beneficia a toda la familia: Alfredo del Mazo

•Asegura Gobernador que este apoyo seguirá llegando a las jefas de familia durante la pandemia, por lo que se adaptó la estrategia para hacer las entregas de tarjetas en los domicilios de beneficiarias.



•Anuncia que iniciarán talleres virtuales sobre sanitización, cuidado de la salud en el hogar y elaboración de gel antibacterial, entre otros, como parte de los cursos de capacitación que se ofrecen mediante el Salario rosa.



Ecatepec, Estado de México, .- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que ante la actual contingencia sanitaria es fundamental seguir apoyando la economía familiar, por lo que el Salario rosa continúa llegando a las amas de casa ya que al apoyarlas se impulsa el bienestar de toda la familia.



Asimismo, señaló que el trabajo de las mujeres en el hogar es poco reconocido, y subrayó que a través de este programa su administración busca impulsar a las amas de casa y brindarles más herramientas para que puedan salir adelante.



’Son ustedes las que logran que la familia esté unida, que la familia salga adelante, que estén juntos todos, y además, sabemos que cada vez que apoyamos a una mujer, a una ama de casa, estamos apoyando a toda la familia’, refirió el mandatario estatal.



’Y a pesar de la situación que estamos viviendo, no queremos que se detenga este programa y por eso lo estamos haciendo así, antes teníamos los eventos más grandes y queríamos que estuvieran todas juntas y poder saludar a todas, y hoy las saludamos también con mucho cariño pero desde la distancia, porque no podemos tener eventos grandes’, afirmó.



En este evento, donde vía remota saludó a jefas de familia de Tecámac y Ecatepec reunidas en 115 casas, Alfredo Del Mazo explicó que debido a los riesgos sanitarios que actualmente implican las aglomeraciones, el Salario rosa se adaptó para continuar apoyando a las mujeres que más lo necesitan, y ahora las tarjetas llegan a domicilios de las beneficiarias, evitando exponerlas.



En la Escuela Normal de Ecatepec, donde estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, el Gobernador indicó que desde la creación de este programa, actualmente se beneficia a más de 274 mil mujeres en toda la entidad, y garantizó que este apoyo continuará extendiéndose a todas las regiones del Estado de México, ya que es una de las estrategias sociales más importantes que su administración tiene para impulsar a las mexiquenses.



’Este programa, que además nació ya hace casi tres años, vamos a llegar ya a más de 274 mil amas de casa en todo el Estado de México, en los 125 municipios están recibiendo ustedes por primera vez, pero muchas otras que lo reciben además de manera permanente.



’Que sepan que este apoyo va a estar llegando y ustedes puedan contar con él, y así seguiremos creciendo para que cada vez más sean las mujeres, las amas de casa que reciban este apoyo, que puedan invertirlo en lo que ustedes quieran, en lo que ustedes necesiten’, expuso.



Del Mazo Maza recalcó la importancia de apoyar a las familias que pasan por momentos difíciles debido a la pandemia y a la pérdida de empleos, y explicó que mediante esta estrategia social se ofrece capacitación en diversos oficios a las beneficiarias.



Anunció que darán inicio talleres virtuales de elaboración de gel antibacterial y de cómo sanitizar y cuidar la salud en los hogares, los cuales son una alternativa para las mujeres que requieren una actividad para obtener más ingresos.



’Ya iniciamos con los cursos en línea, queremos retomar los cursos presenciales pero todavía no podemos, falta un poquito, pero sí podemos hacer unos cursos en línea para quienes puedan conectarse aquí a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Estatal de la Mujer. Seguiremos creciendo, algunos talleres también, algunos talleres que tienen qué ver desde cómo sanitizar y cuidar la salud en el hogar, hasta para fabricar gel antibacterial, algo que les permita tener unas herramientas durante esta etapa difícil y a partir de esta semana iniciamos con estos cursos en línea’, informó.



Finalmente, Del Mazo Maza destacó que este día mil 700 amas de casa de Tecámac y Ecatepec se suman al Salario rosa y enfatizó que continuará apoyando a las familias en esta contingencia, por lo que también se entregan útiles escolares gratuitos y señaló que la distribución de libros de texto gratuitos tiene un avance de 70 por ciento.