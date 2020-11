Con el Tratamiento Médico Convencional de Hipertensión Arterial Pulmonar se debe ser cuidadoso no tomar cosas alternativas: Dra. Nayeli Zayas Hernández

Cerrando el mes de noviembre con la ’4ª. Charla-Videoconferencia’, con los médicos participantes que ofrecieron sus conocimientos en el avance de esta desconocida enfermedad.



En esta ocasión participaron, Dra. Nayeli Zayas Hernández, adscrita al área de Neumología de Cardiología ’Dr. Ignacio Chávez’; Así también, Dr. Tomás Pulido Zamudio, jefe del Departamento de Neumología del Instituto Nacional de Cardiología, ’Dr. Ignacio Chávez’.



La Dra. Nayeli Zayas Hernández. en su ponencia comentó: Al Hablar del Tratamiento Convencional cada vez deberíamos evitar más el rechazo en el diagnóstico, en candepatía congénita en promedio para hacer el diagnóstico hubo hasta siete años para identificar el problema de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), en el grupo de ideopáticos de 2. 3 años hasta 3. 5 años que se hace el rechazo al diagnóstico, y en colágena 1. 5 hasta 3. 4 años, los síntomas en niños son los que van alertando que existe un problema donde haya que buscar la HAP, el tratamiento en general hay unos con dieuréticos algunos no hay unos con antiporlantes, eso depende de la evaluación que hagamos, en el seguimiento que tengamos, conforme las evaluaciones, no todos los pacientes van a requerir dieuréticos, mucho va depender de la función del corazón, en los pacientes que tienen antipoblación también hay muchos factores muy específicos del antipoblante, se recomienda que cuando existan esto, ser muy cuidadosos evitar inyecciones intramusculares, evitar analgésicos, napoxeno, nuprogeno, porque ponen en riesgo de poder sangrar, con el Tratamiento médico Convencional hay que ser cuidadoso, muchas ocasiones toman otras cosas alternativas lo único que hacen es deteriorar la función, esto es muy importante que siempre haya un enlace entre paciente y su médico.



Lo que siempre ha preguntado el paciente, cómo tomo mi medicamento lo tomo diario o no lo tomo, y los niveles de la sangre y llegan a mejorar la función del corazón, y la indicación es muy puntual en cada uno de ustedes nos indica también que no van a tener alteraciones, eso también se va teniendo a las recomendaciones y al seguimiento y de que cada uno requiera el medicamento, esta es la parte de la concientización de la enfermedad, que ustedes sepan y tomar en cuenta para que nosotros sigamos con su tratamiento.



La Dra. Zayas Hernández, abundó, en los niños, gracias al programa que va encaminado justo a la mejoría en cuanto a nuestra infancia ha permitido que haya función de tratamiento, el Instituto Nacional de Pediatría, sectores del ISSSTE, SEDENA y el IMSS hay más opciones, en Seguridad Social en un tiempo vamos a lograr que los niños tengan ese tratamiento, en los niños es muy específico, con sinedafil no se tiene problemas, los medicamentos se están evaluando, igual como funciona en adultos que funcione en niños con este perfil, esperar en los estudios para su atención a la población infantil.



En terapia combinada hay diferentes grupos de tratamiento, la población hombres y mujeres, un poco más en mujeres a diferencia de que hay enfermedades que están asociadas a este grupo como embolia pulmonar, esos son datos que tenemos que ir detectando, el 50% de pacientes que están en este grupo, son candidatos a una cirugía.



En resumen qué pasa en nuestro país en relación a Hipertensión Arterial Pulmonar en la evolución en cuanto a médicos, Asociaciones pacientes que también han aprendido a conocer la enfermedad son nuestra población gente joven, la clase funcional es entre 1 y 2 en promedio, hay una mejor capacidad de esfuerzo, eso lo tenemos relativo en relación al tratamiento que se ha ido sumando y la mayoría está bajo tratamiento de nuestros pacientes, este registro ha sido iniciativa de un grupo de médicos de todos los centros, que ha permitido que tengamos este conocimiento de nuestra población en México, de que podamos tener la diferencia que existe en relación a otros países.



MENSAJE DE LA DRA. NAYELI ZAYAS A LAS ASOCICIONES DEL MUNDO



A las asociaciones en relación a este grupo, que siempre requerimos tener esta unión, no sólo en México sino en Latinoamérica y en el mundo, para que cada vez ser más visible en esta enfermedad, pero que necesitamos levantar esa voz, para que tengamos opción de tratamiento en cada uno de ustedes.



Por su parte, el Dr. Tomás Pulido Zamudio en su exposición, explicó los Grupos 1 y 4 se verá qué el panorama al pareces es medio desolador, veamos que no necesariamente es así, que tenemos algunos medicamentos que si bien no son nuevos lo que se trata un poco es de la estrategia del tratamiento de la enfermedad, pero vamos a mencionar un poco de esto, y también qué es lo que ha habido sobre todo cómo llevar a cabo el tratamiento, y en lo que tenemos que enfocar como pacientes o como cuidadores, básicamente para empezar por Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), sabemos que es un desequilibrio, es decir, tenemos sustancias que abren las arterias, normalmente las tenemos en el organismo, cuando este equilibrio se rompe por muchos factores que pueden ser, el tomar medicamentos para bajar de peso, o tener una enfermedad de la colágena como puede ser esclorelia o lupus, en pacientes que tengan congénitos, cuando este equilibrio se rompe con aumento de las sustancias que cierran las arterias y un descenso de sustancias que las abren, esto es lo que pasa en HAP.



Estas son las tres guías que tenemos aceptadas, qué pasa en la HAP, encontramos que está aumentada, si tengo estas alteraciones en HAP, suena lógico que el tratamiento debe ser, si tengo aumento en nutrina voy a dar medicamentos, como serían el sineldafil, tadalnafil o el más reciente diosiuat y si tengo disminución de postraciclina pues entonces voy a dar análogos de postraciclina, lo importante del tratamiento temprano, si yo me espero y hago un buen diagnóstico y la última depositiva y la enfermedad es muy avanzada entonces el tratar de dar dos o tres medicamentos, independientemente de la disponibilidad que tenemos en nuestro país va a hacer poco probable que yo lleve a mi paciente que no tenga alteración funcional, por lo tanto, lo que se recomienda es tener una intervención temprana o un diagnóstico adecuado, esto es lo que nosotros como médicos tenemos que seguir para tratar al paciente, lo primero que tengo que hacer, si tengo un paciente con hipertensión pulmonar ideopática, hereditaria o asociada tengo que hacer una prueba de catequerismo se les dé medicamento señalado al menos aquí en México, para ver si la presión baja con ciertos criterios, si la repuesta es positiva al cien por ciento, estos son los pacientes que están vivos, ahora bien al menos el diez por ciento de los pacientes responden, el 85 por ciento de los pacientes no responden, entonces que me queda tratar al paciente con medicamentos específicos.



Son once medicamentos aprobados en todo el mundo, los que tienen registro de Cofepris, tenemos sólo dos medicamentos, y el registro de Cofepris significa que el medicamento se puede comprar de forma particular si yo tengo el dinero para pagarlo.



Hay seis medicamentos que están en el Cuadro es decir estrictamente hablando estos medicamentos se deberían tener en todo el sector salud, obviamente se tienen por paciente individualizado, en el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, pero nos vamos nosotros lo que es la Secretaría de Salud, lo que llama la atención es que el 80 por ciento de seguridad social es el IMSS y únicamente tiene sineldafil y parece como se mencionó el bocental genérico ya va estar presente en el IMSS, como les decía si trato a mis pacientes con dos medicamentos realmente es complicado, por lo tanto, una opción que tenemos es tener los medicamentos de protocolo de investigación y esto es lo que estamos trabajando junto con la Asociación y Cámara de Senadores.



Obviamente necesitamos que el gobierno nos ayude, necesitamos una referencia que en los hospitales generales toda la estructura para los pacientes, con estudios clínicos porque así hemos ayudado a muchos pacientes, investigación básica y abordaje, como neumólogos, cardiólogos, también internistas, reumatólogos, personal de enfermería, sicología y trabajo social.



Finalmente el Dr. Pulido Zamudio, aseveró, no hay medicamentos nuevos, lo nuevo es la estrategia del tratamiento y es lo mejor en la supervivencia en los pacientes.