Con este plan, Costa Rica detiene los casos y muertes por Covid-19

’El éxito ha sido real, pero no es garantía’, reconoce el ministro de Salud costarricense, Daniel Salas, quien señala que sin una vacuna contra el COVID-19 o que haya una inmunidad de la población del 60% o más será posible hablar de una ‘victoria’ contra esta pandemia, por lo que el gobierno sigue con un rastreo oportuno de los casos.



El funcionario reconoce que no es una garantía lo que han logrado en tres meses, así como la idea de que se vaya a mantener esta tendencia, por lo que se seguirá trabajando en responder a los puntos débiles que se vayan presentando, debido a que es necesario hacer escenarios, ya que no es lo mismo la actualidad con lo que sucedía hace dos meses.



Con 1,084* casos de COVID-19 y 10 fallecimientos por este virus, Costa Rica se perfila como unos de los países de América Latina que han enfrentado de mejor forma esta pandemia, en comparación de países como Brasil, que tiene más de medio millón de casos y casi 30,000 muertes por este virus.



Parte fundamental de la estrategia del país centroamericano es tener un sistema de salud universal, que se accesible, el cual es costeado tripartitamente (Estado, Patrón y Empleado), además, de contar con más de 1,200 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) en el país, explica Salas.



’Un sistema de seguridad social unificado que permite hacer flexibilizaciones para adaptarse a las respuestas, permite la distribución de los insumos y de las pruebas de detección de COVID-19. Además, tenemos un laboratorio de referencia de seguridad pública que hace la supervisión dentro de todo el sistema de laboratorios a nivel nacional’, destaca el funcionario público.



El ministro de Salud explica que parte del éxito es tener un Ministerio de Salud como un ente rector que está especializado en el liderazgo del sector, al tiempo reconoce el apoyo del congreso local, así como la toma de decisiones oportuna conforme al avance de la epidemia.



La población ha hecho caso en gran parte a las medidas de distanciamiento social presencial y físico, así como a las medidas de higiene, esto ha evitado el creciente número de casos, puntualiza. ’Tener una población que hace caso mayoritariamente de las medidas y de los protocolos es clave para enfrentar esta epidemia’, agrega.



Vigilancia, pilar para la ‘batalla’

El ministro de Salud costarricense, Daniel Salas, destaca que parte del éxito para enfrentar la pandemia se debe a las diferentes vigilancias que realiza el gobierno, que va desde la aplicación de pruebas, la puesta en cuarentena de expatriados y la revisión de aguas residuales.



’Nosotros tenemos diferentes tipos de vigilancia, una de ellas es a través de los lineamientos de vigilancia de COVID-19 que responde la definición de casos, eso está dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)’, explica.



Agrega que para hacer frente a la pandemia ha sido necesario hacer modificaciones para tener una captación más oportuna y abierta.



La vigilancia centinela tiene 18 puntos, los cuales permiten informar sobre la circulación de la pandemia, así como de la influenza. Además, esto permite trabajar con la OMS.



Otra de las vigilancias que se emplea en zonas de riesgo donde hay una alta densidad poblacional o zonas de paso fronterizo, por lo que hay 33 puntos en el país para esta tarea, además se mandan 30 pruebas por semana para tener un total de 990 .



Forbes