Con estrictos protocolos de higiene reabrirán este lunes en NEZA, cines, centros culturales y gimnasios: Juan Hugo de la Rosa

Luego del anuncio emitido por el gobierno del Estado de México en el que pese a que la entidad se mantiene en el semáforo naranja de riesgos por contagios de COVID-19, se reabrirán entre otros, cines y gimnasios, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García informó que en Nezahualcóyotl la reapertura será bajo estrictas medidas sanitarias y cuidando al máximo los aforos específicos, que en este caso serán del 30 por ciento, pues señaló, no es momento de bajar la guardia.





El alcalde afirmó que la reapertura a partir del lunes 17 de agosto de gimnasios, cines, teatros y museos es una buena noticia para la economía y la recreación, pero destacó que empresarios y usuarios deberán acatar los protocolos sanitarios para evitar favorecer el rebrote de la enfermedad, sobre todo de manera rigurosa en los centros deportivos o gimnasios, donde los riesgos pueden ser mayores.





Precisó que en todos los casos para permitir el acceso, el personal deberá tomar la temperatura y verificar el uso correcto del cubrebocas de los visitantes, clientes o usuarios, así como cuidar siempre el no rebasar el aforo permitido del 30 por ciento, sin olvidar la desinfección constante y apropiada de los establecimientos en su totalidad.





De la Rosa García informó que en el caso de los casi 200 gimnasios establecidos en Nezahualcóyotl los propietarios o administradores deben colocar los aparatos e implementos respetando la sana distancia de un metro y medio entre cada uno, instalar tapetes sanitizantes en la entrada, barreras físicas entre el personal de la recepción y sus usuarios, carteles informativos para identificar síntomas de COVID-19.





El presidente municipal puntualizó que se deberá restringir el ingreso a adultos mayores y niños menores de 12 años y que el personal tendrá que portar en todo momento cubrebocas, googles y careta, aunado a que en el establecimiento tiene que haber gel antibacterial para los usuarios y el personal, toallas desinfectantes para limpiar superficies de uso común antes y después de cada uso, en especial en zonas de aparatos, baños, regaderas y saunas.





Solicitó a los usuarios que antes de salir de casa preparen una maleta con dos cubrebocas extra, gel antibacterial, jabón líquido, desinfectante, toallitas húmedas y pañuelos faciales para su uso durante el entrenamiento y que al llegar al establecimiento permitan que el personal lleve a cabo los protocolos dispuestos para entrar y por ningún motivo compartir botellas de agua ni toallas.





Resaltó que en caso contar con alberca, está podrá habilitarse a los usuarios hasta el próximo 31 de agosto y que personal del gobierno municipal podrán realizar supervisiones dentro de las instalaciones y en caso de no acatar las recomendaciones de salud, se notificará a la autoridad competente a efecto que proceda acorde a la ley.





En el caso de los cines, recordó que en el municipio existen tres complejos, dos en zona centro y uno en zona norte, por lo que ahí se deberán tomar acciones como la distancia entre butacas y filas, inclinación tipo ’estadio’, además los clientes deberán mantenerse en silencio – evitando dispersión de saliva -, sentados en un mismo lugar la mayor parte del tiempo y viendo siempre en una misma dirección, el sistema de ventilación deberá estar renovando el aire acondicionado cada 15 minutos, lo que permitirá que el riesgo de contagio sea bajo, siempre y cuando se cumplan también todas las medidas generales de protección y prevención como el uso de cubrebocas, distanciamiento e higiene de manos.





De igual forma, señaló que en los cines debe existir protocolos de entrada y salida, así como de desinfección que garanticen la limpieza de espacios y por ende una menor posibilidad de puntos de contagio, al igual que priorizar la venta de boletos electrónicos, los servicios de dulcería online, y cancelar de manera temporal la distribución de condimentos, entre otras medidas.





Finalmente el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García recomendó a los propietarios promover la capacitación de los trabajadores sobre las medidas preventivas que debe seguir para evitar contagio y propagación del virus Covid-19 en la plataforma CLIMSS https:// climss.imss.gob.mx/ o bien pueden solicitarla comunicándose al 57 43 43 43, pues es de suma importancia todos cuenten con la información adecuada para su autoprotección.