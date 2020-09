Con éxito, concluyeron las celebraciones virtuales de la Feria del Taco y Grito de Independencia en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Con un alcance de cerca de 2 millones de personas en redes sociales, concluyó con éxito la Primera Feria Virtual del Taco Neza 2020 y los festejos a distancia por el 210 aniversario de la independencia de México, donde llegaron a participar internautas no sólo de Nezahualcóyotl y del país, sino de naciones como Estados Unidos, Chile, España y Canadá, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde señaló que respecto a la Feria Virtual del Taco el evento trascendió como la primera en su tipo en la historia y cómo un esfuerzo de poner las nuevas tecnologías de la información al servicio de los pequeños negocios de la ciudad, específicamente en este caso, de los taqueros quienes dieron dar a conocer sus negocios no solo en Neza sino en todo el Valle de México e incluso el extranjero.



Destacó que, en el Festejo Patrio a distancia, Nezahualcóyotl fue el único municipio o alcaldía del país que incorporó la participación de la ciudadanía por medio de la plataforma ZOOM, en cuya trasmisión disfrutó del acto cívico y de un programa artístico cultural a través del streaming en vivo en Face Book y YouTube.



El presidente municipal recordó que la emergencia sanitaria por COVID-19 provocó la disminución de la movilidad a causa de las medidas de distanciamiento social, así como el cierre de establecimientos comerciales no esenciales, disminuyendo con ello la actividad económica en la ciudad, e incluso modificó también la tradicional manera de festejar la independencia nacional, por lo que fue necesario ponderar el uso de las nuevas tecnologías de la información para celebrarlo y por supuesto para llevar acciones que reviertan las afectaciones económicas y sociales que ha dejado la pandemia.



Detalló que en términos de alcances en redes sociales la Feria Virtual del Taco Neza 2020 logró llegar a 1 millón 630 mil 439 personas, causando 11 mil 711 reacciones y 3 mil 103 comentarios entre la audiencia, por medio de transmisiones en vivo en 32 establecimientos y la producción de 30 spots audiovisuales, al tiempo que el catálogo virtual de las taquerías participantes publicado en la página oficial del ayuntamiento www.neza.gob.mx tuvo más de 20 mil visitas.



Informó que respecto a la transmisión del Grito de Independencia, la cual contó con la participación del Director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II, el Ballet Folklórico Así es México y las agrupaciones musicales Essencia de Colombia, La K-onquista Musical y de Aarón y su Grupo Ilusión, alcanzó a poco más de 100 mil usuarios, mil 300 reacciones, 2 mil comentarios y logró la participación virtual de vecinos de diversas colonias de la ciudad por medio de la plataforma ZOOM e incluso de personas oriundas del municipio radicadas en Estados Unidos, Chile, España y Canadá.



Aseguró que lo que está viviendo nuestro país y el mundo con motivo del COVID-19 ha generado diversos cambios, no únicamente en la rutina diaria, la movilidad o las relaciones sociales, sino en la manera en la interactuamos con la tecnología y las diferentes herramientas digitales que ahora se han convertido en necesarias para continuar actividades vinculadas con la salud, el entretenimiento, el trabajo, la educación y por supuesto la economía



De la Rosa García afirmó que la Feria del Taco de Neza, desde su creación en el año 2018 se ha ganado el título de la más grande, diversa y concurrida del país en su tipo, siendo ya una tradición para la población y una oportunidad de crecimiento para el gremio taquero, que en Neza se integra de más de 50 establecimientos en toda la ciudad por lo que no existía pretexto para innovar y pese al contexto actual mantener viva la Feria al menos en una modalidad digital para ayudar al municipio a recuperar el índice de crecimiento del 3 por ciento anual que ostentaba hasta antes de la pandemia, mismo que era incluso mayor que la tasa anual nacional.



Puntualizó que fueron más de 150 las taquerías que participaron en esta Primera Feria con promociones especiales del 11 al 15 de septiembre, ofreciendo servicio a domicilio y por supuesto procurando cuidar al máximo las medidas higiénicas y de sana distancia establecidas, a las que felicitó por su entusiasmo, pues los pequeños negocios y empresas son el motor de la economía de Neza.







Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García enfatizó que la administración a su cargo seguirá utilizando todo tipo herramientas digitales para continuar comunicándose con la población, no sólo por la pandemia sino porque ya es una realidad que se estará viviendo de ahora en adelante, es un salto tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad, al tiempo que celebró que Neza tiene el mejor recurso: una población que sabe que solo unidos se puede salir adelante.