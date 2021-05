Con éxito en Texcoco inmunizan con sus dos dosis a más de 29 mil adultos mayores de contra Covid-19

Texcoco, Estado de México, En Texcoco se cumplió con la meta de inmunizar a los adultos mayores contra la Covid-19, al aplicar en las dos sedes 28 mil 275 dosis, más las que se aplicaron en domicilios particulares debido a las condiciones de salud del beneficiario.



Personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, que acudió en apoyo de integrantes de la brigada correcaminos y de trabajadores de la Secretaría de Salud, se mantuvieron por tres días auxiliando a los adultos mayores para la revisión de sus documentos y su acceso a los módulos de vacunación.



En el deportivo Silverio Pérez, en forma adicional se instaló un módulo para la aplicación de pruebas rápidas para la detección del Covid-19, en donde se estuvo atendiendo a la población que así lo solicitó.



El proceso de vacunación se realizó en orden y de forma rápida, facilitando a los adultos mayores el acceso, la aplicación de las vacunas, así como el espacio para su observación.



Adicional a la vacunación, líneas de transporte público de Texcoco, trasladaron a los adultos mayores de las comunidades más alejadas, hasta el deportivo, en donde eran recibidos para ser vacunados.



También se contó con sillas de ruedas para la movilidad de los adultos mayores en el deportivo Silverio Pérez, con la finalidad de facilitar su movilidad mientras eran vacunados.



Aunque se inmunizó a la mayoría de adultos mayores en Texcoco, el llamado es no bajar la guardia, ya que continuamos en semáforo amarillo, con la apertura para más actividades comerciales y laborales. Sin embargo, si no hay necesidad de salir de casa no hacerlo y si tienen que salir usar cubrebocas y mantener el distanciamiento social, lavado frecuente de manos, ’recuerda si te cuidas tú, nos cuidamos todos’.