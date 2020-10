Con éxito termino el Festival Internacional del Graffiti Meeting StylesT en Nezahualcóyotl, Estado de México:: Juan Hugo de La Rosa García

NEZAHUALCOYOTL, MÉX.- Al clausurar los trabajos del Festival Internacional del Graffiti Meeting StylesT Nezahualcóyotl 2020 el presidente municipal, Juan Hugo de La Rosa García, agradeció a los expositores, artistas que pintaron más de medio kilómetro lineal de la barda perimetral del Parque Xochiaca que luce la obra urbana en uno de los lugares emblemáticos de la localidad, dijo el alcalde,



Debido a la pandemia de COVID-19, diversos eventos muy importes en diferentes ámbitos sociales, artísticos y culturales se han tenido que cancelar, suspender o adaptarse a las medidas sanitarias pertinentes que impone la nueva normalidad, sin embargo, el Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles, uno de los más importantes del mundo, se llevó a cabo con gran éxito en Nezahualcóyotl los días 3 y 4 de octubre, donde 93 artistas urbanos se dieron cita en este evento que tuvo como sede el Parque Recreativo Xochiaca como informó el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García.

El alcalde, ante los expositores, artistas, integrantes del Cabildo y medios de comunicación, agradeció a los organizadores del Festival Meeting of Styles por considerar Nezahualcóyotl como sede de este evento en el cual los artistas pintaron más de medio kilómetro lineal de la barda perimetral de este parque, y resaltó que para el gobierno que encabeza es una gran satisfacción poder abrir los espacios a la participación de los artistas, así como una gama diversa de expresiones artísticas y culturales, donde destaca particularmente el graffiti.



Por su parte, Gustavo López, quien asistió como representante del Festival Meeting of Styles, agradeció al presidente municipal de Nezahualcóyotl por el apoyo brindado para poder llevar a cabo este evento, que debido a la pandemia estuvo a punto de cancelarse en México, y destacó que gracias a las facilidades brindadas fue posible llevarlo a cabo, así como la participación de los artistas para acudir al festival y pintar.



En ese sentido, el graffitero Farid Rueda, que participó en el Festival Meeting of Styles aseguró haber quedado sorprendido por la forma en que este evento se llevó a cabo, pues en ningún otro país se realizó, por lo que es un gran mérito que este se haya podido llevar a cabo en México, además de que el espacio utilizado es espléndido y no habrían podido pedir una mejor sede que Nezahualcóyotl.



Durante su intervención Cristina Maya, artista plástica originaria de Nezahualcóyotl, expresó que es gratificante ver todos los muros terminados y llenos de color en el parque, haber participado en el Meeting of Styles, es un motivo de orgullo y alegría, por lo que agradeció a los organizadores del festival por elegir el municipio como sede, y de igual forma al presidente municipal por la apertura y siempre apoyar este tipo de expresiones y manifestaciones artísticas.



En ese sentido, De la Rosa García afirmó que es importante abrir los espacios institucionales para esta comunidad, por lo que, en un futuro, continuarán las intervenciones en espacios públicos de Nezahualcóyotl con graffiti o murales para que los artistas puedan expresarse y puedan dejar a los ciudadanos su obra plasmada en los muros de la localidad.



Posteriormente, el presidente municipal en compañía de artistas e integrantes del Cabildo realizaron un recorrido por los 93 murales del Parque Recreativo Xochiaca que fue intervenido por diversos artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes con diversas técnicas y estilos plasmaron sus ideas, sentires, y mensajes para los habitantes de la localidad.



Cabe mencionar que durante el festival Meeting of Styles participaron los siguientes graffiteros: Afor, Alove, Aser 7, Aps, Arre, Beloz, Bisa, Borde, Brown, Buker, Bures, Cancer, Chachacha, Chikle, Chous, Cranc, Cristina Maya, Dier, David de León, Decs, Drako, Diser, Drain, Dyes, Efecks, Ecksolus, Eksen, Farid Rueda, Fase, Fixe, Goyo, Hadestencil, Haks, Hers, Hows, Ido, Janin, Jazor, Juez, Kato, Keops, Kloer, Kosa, Kritik, Kubi, Kupex, Maldita Carmen, Mania, Marzo, Meis, Mestizo, Mitin, Mone, Motic, Muta, Nacho, Necio, Newr, Noble, Nuter, Omar Alquimista, Ober, Parek, Pare, Ramed, Reyben, Rest, Rock, Siker, Sensor, Serik, Siek, Silde, Sketch, Smart, Soke, Spider, Spres, Stous, Suin, Suker, Suep, Tren, Trick, Tomaz, Majo, Warner, Weba, Weder, Vloke, Wenkor, World, Zreo.



Finalmente, Juan Hugo de la Rosa García invitó a los ciudadanos de Nezahualcóyotl a que una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, visiten con sus familias el Parque Recreativo Xochiaca, ubicado en avenida Rancho Grande, entre Vicente Villada y Sor Juana, para que además de compartir un rato de esparcimiento entre ellos, también tengan un acercamiento a la cultura con esta galería del graffiti abierta a todo aquel que desee conocerla.