Con fuerte olor a cuotas, la Jucopo en San Lázaro elige, apresurada, a 4 nuevos consejeros del INE

Y así, los elegidos como nuevos consejeros del INE son: Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz y Uuc-Kib Espadas Ancona.



Sin embargo, cada uno deberá obtener hoy, para su ratificación, al menos 334 votos de entre los 500 diputados federales para cumplir con el requisito central de alcanzar una mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes del Pleno.



De lograrlo, serán elegidos como consejeros del INE para un período de 9 años, hasta 2029.



Estos cuatro nuevos consejeros debieron ser elegidos por la Cámara de Diputados antes del 4 de abril, fecha en que se venció el período de los consejeros Enrique Andrade, Marco Antonio Baños, Benito Nacif Hernández y a Pamela San Martín.



El retraso en buena parte se debió a que el 18 de marzo se declaró una suspensión del proceso de selección debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.



La fecha límite para esta elección estaba desde un inicio fijada para hoy jueves 23 de julio, por lo que si los diputados no podían cumplirlo entonces sería la Suprema Corte la que, por insaculación, designaría a los cuatro nuevos consejeros.



Ayer, con el tiempo del reloj legislativo totalmente rebasado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integrada por Mario Delgado, de Morena; Reginaldo Sandoval, del PT; Arturo Escobar, del Verde; Jorge Arturo Argüelles, del PES; Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; René Juárez, del PRI; Verónica Juárez Piña, del PRD y Tonatiuh Bravo, sacó adelante por acuerdo a los 4 nuevos consejeros de entre 20 que formaban 4 quintetas.



Estos 20 prospectos fueron seleccionados una semana antes de entre unos 200 aspirantes por el Comité Técnico de Evaluación, formado por Silvia Giorguli, José Roldán, Blanca Heredia, la reconocida periodista Sara Lovera, Ana Laura Magaloni, Diego Valadés y el controvertido lopezobradorista John Ackerman, quien según testimonios de sus compañeros de comité, intentó todo el tiempo boicotear los trabajos de selección.



Una vez votados hoy por el pleno como se supone ocurrirá, los 4 nuevos consejeros se integrarán de inmediato al INE junto a Lorenzo Córdova Vianello como presidente; Adriana M. Favela, Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala, para en septiembre iniciar el proceso electoral más grande de la historia de México con más de 3 mil cargos de elección en juego, entre ellos 15 gubernaturas y las 500 diputaciones federales.



Nada de tiempo para aprendizaje.



Para llegar tuvieron que atravesar toda clase de conjuras y jaloneos, disputas internas en la fracción de Morena en San Lázaro y hasta un rechazo del Tribunal Electoral.



Una vez designados como los mejores 20 prospectos por la Comisión Técnica, las quintetas fueron cuestionadas por un grupo de 33 legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) quienes el pasado domingo enviaron una carta a Mario Delgado, coordinador de Morena, exigiéndole reponer el procedimiento de selección.



¿Causa?… porque ’las listas remitidas no incluyen a los mejores perfiles y … (en las 4 quintetas finales) fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación… que no ’huelen’ a pueblo’, como exigía John Ackerman.



Luego de largo debates internos y de una consulta urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que participó además el zacatecano Ricardo Monreal, el grupo de los 33 diputados inconformes encabezado por Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña cedió a regañadientes a aceptar a los cuatro nuevos consejeros hoy designados.



Nuevo sistema de pensiones



Acompañado por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; de Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM y del Congreso del Trabajo; de Ricardo Monreal, presidente de la Juntad e Coordinación Política del Senado y de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, así como de su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en su mañanera una iniciativa de Ley para ir a un nuevo sistema de pensiones.



Con este nuevo sistema, que no significará un aumento de aportaciones ni de los trabajadores ni del gobierno, sino que recaerá en los patrones, aumenta sustancialmente el monto de las pensiones y acorta el tiempo para obtenerlas.



López Obrador alabó y reconoció el esfuerzo de los empresarios, y en especial de Salazar Lomelín, con quien se distanció hace un par de meses, ya que con el nuevo esquema se logra una vieja aspiración: la de que las pensiones proporcionen un ingreso digno a los pensionados.



Si no se hubiera alcanzado este acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno, afirmó López Obrador, se hubiera condenado a los trabajadores a ’cancelar la posibilidad de un retiro justo y digno. Por eso se hizo el compromiso de hacer una reforma al sistema de pensiones’.



En su intervención, Ricardo Monreal destacó que este nuevo sistema de pensiones, que será abordado por el Congreso en septiembre, se pasará de mil 250 a 750 semanas obligatorias, mientras que la aportación patronal se eleva de 5.15 a 13.87%.



Arturo Herrera, titular de Hacienda indicó a su vez que este nuevo esquema de pensiones garantiza que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%.



Con esta propuesta de reforma al sistema de pensiones, agregó, no nada más habrá más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada bajará de 25 años a 15 años.



Monreal, dijo que si bien el gobierno de López Obrador pudo posponer esta reforma de Pensiones, se optó por hacerla porque así se aleja el fenómeno de la estatización de los fondos de ahorro de los trabajadores y aumenta los recursos del Sistema de Fondos para el Retiro.



De igual manera, se aumentará la tasa de reemplazo, con lo que se reduce la cotización de semanas necesarias que actualmente es de 25 años y si alguna persona tiene mil 249 semanas cotizadas actualmente, le falta una y se quiere retirar opera lo llamado como negativa de pensiones y es ignorado, pero si es aprobada esta reforma, bastaría con 750 semanas de cotización.



El zacatecano destacó también que la aportación de los empresarios se incrementará a 15.88 en un periodo de ocho años, mientras que disminuirá la ganancia de las Afore.



Se dijo confiado en obtener el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, quienes seguro, afirmó, estarán conscientes de la necesidad de fortalecer este sistema, por ello propondrá en la Junta de Coordinación Política, que puedan hacer reuniones de conferencia con diputados y senadores para sacar con rapidez esta iniciativa, que es el inicio para resolver un problema clave.



Esta propuesta buscará, de igual forma, incorporar al sistema de pensiones a los free lancers.



Ahora, la tarea es de diputados y senadores para aprobar esta iniciativa con todos los alcances previstos.



Recordó que hace 23 años se instaló, se aprobó y se modificó la constitución sobre la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro:



’Lo recuerdo muy bien. Se generó una gran expectativa con esta ley, un gran júbilo popular de todos los sectores obreros, empresarios, y políticos. Todos celebraron el arribo del sistema de los fondos de los ahorros para el retiro. Pero falló, y debemos ser muy claros y contundentes, las expectativas generadas hace 23 años fallaron, y hoy tenemos una pensión, insuficiente, raquítica de entre el 22 y el 30% de su salario ultimo antes de retirarse lo que hace imposible que viva una vida digna los trabajadores’, concluyó.





