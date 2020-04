Con gran talento y sentido del humor

De lo que adolecen los de ’afuera’ y posee el de adentro. Muy educativas y reveladoras tus Nubes. Nos dice la escritora doña Rusia MacGregor y añade.

’Yo vi por primera vez a Cantinflas en 1942. Tenía escasos cinco años de edad y la película fue ’Ahí está el detalle’.

Me llevó mi abuela Adriana al Cine Royal en la colonia Roma. Vi muchas de sus películas y si bien todas son buenas, me gustó siempre más el Cantinflas ’original’.

Muchos años después y como unos 40 de este año, salió una revista tipo ’cómic’ que llevaba su nombre. Eran historias tipo aventura. Recuerdo que semanalmente se la compraba a mi hijo Antares que en ese entonces tenía siete años.

Hace poco se las regalé al hijo de la señora que ayuda con la limpieza. Me dice abuela. Ya tiene su mamá veinte años ayudándome.

Al chiquillo le encanta leer y es muy listo. Está fascinado con las historietas. Siempre le regalo libros.

Todo lo que nos han dejado conocimientos, profecías, puntos de vista y hasta mentiras en algunos casos, deberíamos tomarlas muy en cuenta para nuestro diario vivir.

Fuimos dotados del maravilloso don de libre albedrío y qué hemos hecho.

Creo que nada si tomamos en cuenta que las malas acciones nos rebasan constantemente.

Hoy nos sentimos amenazados por el codiv 19.

Mañana, quien sabe. Seremos sobrevivientes, pero ¿habremos aprendido algo?

Besos... un bonchi como dicen en mi tierra’.

Y nos recomienda qué en lugar de la rebatinga, entre los que mandan y los que quieren hacerlo, pero no pueden, mejor hablemos de La Doña.

Quienes la conocimos en persona, además de admirar su gran belleza, disfrutamos su charla. Nos referimos a la diva mexicana, doña María Félix, sonorense.

Con cinco matrimonios. El último con un galo

Ella nos hace recordarla con muchas de sus expresiones que hoy las presumimos.

Fueron y son controversiales sus frases célebres:

’A un hombre hay que llorarle tres días, y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva’

’No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo’

’Vale más dar envidia que piedad’

’Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar’

’Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía’

’Desde el principio de los tiempos, los hombres se han llevado lo mejor del pastel. Yo tengo corazón de hombre y por eso me ha ido tan bien’

’Represento a la mexicana triunfadora que no se deja. Yo no soy una dejada. Nunca lo fui

’Alguna vez un periodista me preguntó con muy mala leche: ‘A usted le gusta mucho hablar de sí misma, ¿verdad?’, y le contesté: ‘Yo prefiero hablar bien de mí que hablar mal de los demás’’

’No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma’

’A mí no me impresiona nadie con el precio, pero sí con los resultados’

’Si uno está guapo por dentro naturalmente se refleja y embellece el exterior’.

’El dinero no es la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari’

’Yo no tengo sinsabores. Muchas mujeres que yo conozco se ponen tristes porque ya no tienen los 20, los 25 años. A mí no me importa. Yo tengo la edad que tengo’.

’No es difícil ser bonita, ¡lo difícil es saber serlo!’

’La gente sin ambición, no sale nunca del agujero’.

Además de bella, llena de galanes que se llevaron el premio de ser aceptados, vivió como quiso y murió también como quiso, en México.

No Francia.

[email protected]