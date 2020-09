Con ideas claras y un mensaje concreto, se pronuncia Carlos Reyes con un plan para la modernización de Guerrero

Al presentar su plan para enfrentar una crisis en que ha estado sumergido Guerrero, Carlos Reyes Torres urgió un cambio real, sólido y sustancial en el modelo de gobierno, que impulse a Guerrero a salir adelante a través de la productividad .Se trata de salir adelante con productividad, expresó el dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense al reunirse con alcaldes, legisladores y liderazgos de diferentes partidos políticos



En el mensaje que ofreció durante el encuentro que sostuvo en Chilpancingo con alcaldes, diputados federales y locales, así como liderazgos políticos del PRD, PAN, MC este domingo, el dirigente de Alternativa Democrática Guerrerense, advirtió que lo hecho hasta hoy en el estado, ha significado ’caminar con inercia, sin poder dar el brinco hacia el desarrollo, sin tener la infraestructura necesaria, ni el impulso turístico y económico que todos anhelamos’.



’No se puede construir algo nuevo con las mismas prácticas, las mismas estrategias, las mismas políticas, con los mismos de siempre’, dijo.



Resaltó la necesidad de concretar en acciones que pongan un alto a la miseria, ’de la que además, muchos políticos se benefician’.



Reyes Torres criticó los malos resultados de ’gobiernos corruptos, gobernantes intransigentes y muchos líderes políticos cómplices del freno al verdadero crecimiento de Guerrero’.



Refirió que en los recorridos que ha hecho por las regiones la gente le a expresado que son años en los que la entidad se ha sumergido en una crisis a la que se han acostumbrado… ’Y yo les he dicho, que de ninguna manera podemos normalizar la crisis y aceptarla como una consecuencia de la vida’.



Se dijo convencido de que los apoyos asistencialistas de un gobierno, ’son útiles en lo inmediato, pero a largo plazo hacen mucho daño porque generan dependencia, limitan el potencial y merman las capacidades’.



’No estoy en contra de los apoyos gubernamentales, porque sé que nuestra gente los necesita para sobrevivir, pero he visto con claridad que Guerrero no va a salir adelante con la entrega de despensas. Todavía estamos a tiempo de dejar de hacer solo lo urgente, para en su lugar hacer también lo importante’, añadió.



Al hablar de su origen, se mostró profundamente orgulloso de su origen humilde y campesino. ’He calzado huaraches, portado sombrero, sentido miedo y padecido injusticias. Crecí en la cultura del esfuerzo, he sentido el acicate del hambre y he vivido la necesidad de emigrar para poder enviar dinero a casa’, expresó.



El ex dirigente del PRD en Guerrero presentó un portafolio de ideas, que denominó ’Plan para Enfrentar la Crisis’, integrado por 10 bloques temáticos que a su vez cada uno, consta de 10 planteamientos puntuales y en total contiene 110 enunciados.

Sintetizados en buen gobierno, educación, industria y consumo local, seguridad, campo, pesca y ganadería, servicios públicos y agua potable, salud, infraestructura, turismo y cultura, a la vez que explicó, en las próximas semanas detallará los alcances del plan.



Calificó al Partido de la Revolución Democrática como un instituto político maduro y deseo que todos los partidos políticos actuen de la misma manera’



’La crisis, la peor crisis en la historia moderna de Guerrero, se enfrenta con planeación que debe traducirse en trabajo y productividad, y para ello se requiere un gobierno que impulse a su pueblo por la vida del trabajo, del talento y de la creatividad’, externó.



Asistieron entre otros, el dirigente del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida; el dirigente de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco; Fransisco Rodríguez Otero, del PAN; el diputado federal Raymundo García Gutiérrez; el secretario de derechos Humanos del CEN del PRD, Ricardo Barrientos Ríos; los diputados locales Fabiola Rafael Dircio y Celestino Cesáreo Guzmán, los alcaldes Marcelino Ruiz Esteban, de Atlixtac; Edith López Rivera, de Cochoapa; Crescencio Reyes Torres, de La Unión; Efrén Romero Sotelo, de Teloloapan; Naucelia Castillo Bautista, de Ixcateopan; Natividad López González, de Eduardo Neri; Esteban Cárdenas Santana, de Petatlán; Ramiro Saldívar Hernández, de Acatepec; Glorinda Casarrubias Nava, de Ahuacotzingo; Crisóforo Castro Castro, de Quechultenango; los ex alcaldes Israel Romero Sierra; Angelina García Merino; Jesús Navarro Sierra; Francisco Javier Sebastián; el ex diputado local Alejandro Arcos Catalán así como dirigentes en las regiones de las expresiones Izquierda Progresista de Guerrero y de Alternativa Democrática Guerrerense.