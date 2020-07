Con inversión de 700 mdp el gobierno CdMx buscará reactivar el desarrollo en la zona Industrial Vallejo

Con una inversión de 700 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México buscará, ante la pandemia por covid-19, reactivar el desarrollo en la zona Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, mediante la construcción y mejoramiento de infraestructura.



Al inaugurar el Centro de distribución Grupo Neolpharma en esta demarcación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la zona Industrial Vallejo aporta entre el 5 y el 8 por ciento de la riqueza generada en la capital, por lo que buscarán promover la instalación de industrias limpias.



"Lo que queremos es que no se desindustrialice; al contrario, que siga creciendo, con industrias limpias, evidentemente, con industrias sustentables que generen empleos, que disminuyan sus impactos al medio ambiente y que permitan que la Ciudad de México siga siendo una ciudad competitiva con sus empresas, que están asociadas principalmente a industrias que no generan contaminación en la ciudad’, tras agradecer los mil empleos directos e indirectos que generará el Centro de distribución.



La jefa de Gobierno publicó un acuerdo por el que a partir de mañana se otorgarán facilidades en trámites administrativos para la realización de proyectos de desarrollo económico en la zona Industrial Vallejo y sus alrededores.



Lo anterior, dijo, ya que existen personas que han mostrado interés en invertir en este lugar, y que tras la emergencia sanitaria por covid-19, potencialmente contribuirán a la reactivación económica de la capital.



Para mejorar las estrategias de inversión, José Antonio Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, presentó la Plataforma de Gestión de Proyectos de Inversión del programa "Vallejo Inversión", con la que se brindará simplificación administrativa y mejora regulatoria a empresas y proyectos de inversión.



La propuesta consiste en la implementación de un canal único digital de comunicación entre empresas y autoridades, a fin de que los inversionistas no tengan que tocar múltiples ventanillas.



A través de la Gaceta Oficial capitalina, la mandataria local detalló que de ninguna manera en esta simplificación de trámites se permitirán proyectos que pretendan desarrollarse en predios cuyo uso de suelo y zonificación sea habitacional, es decir, construcción de vivienda.

Refirió que 26 trámites se contemplan en este acuerdo y algunos de los más destacados son: expedición de certificado clave y valor catastral; alineamiento y número oficial; certificado único de zonificación de uso de suelo o de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos; constancia de adeudos de predial y agua; declaratoria de cumplimiento ambiental, dictamen de impacto urbano, ambiental y de riesgo de obra; dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos, constancia de publicitación vecinal, manifestación de construcción, estudio de daño ambiental, entre otras.



Agregó que para facilitar el manejo de esta acción se establecieron polígono geográficos en la demarcación y con ello se apoyarán para la gestión de trámites relacionados con proyectos susceptibles de iniciar obras y actividades de manera inmediata.



Explicó que las colonias que formarán parte del polígono principal son:

Industrial Vallejo

Las Salinas

Barrio Huautla de las Salinas

Pueblo San Andrés de las Salinas

Santa Cruz de las Salinas

Coltongo

Barrio Coltongo

Ferrería

Estación Pantac

Mientras que, el área de influencia será: Pueblo Santa Bárbara, Nueva España, Pueblo San Martín Xochinahuac, Nueva El Rosario y Pueblo Santo Domingo.



Puntualizó que las personas interesadas deberán registrarse en el sitio de internet http://vallejo-i.mx/ que será operado por la alcaldía Azcapotzalco y ahí se almacenará el expediente digital único, que concentrará la información del proyecto desde la conceptualización y alcance.



Aclaró que las personas interesadas deberá iniciar obras y actividades en un periodo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de que se le otorga el registro, y tendrán un plazo de seis meses contados a partir de la admisión de su registro en la plataforma para presentar ante las autoridades competentes los estudios, documentales o probanzas necesarias para la integración del expediente.



Asimismo, añadió que se comprometerán mitigar los impactos que se ocasionen de manera individual o conjunta, particularmente en materia de servicios hidráulicos y de movilidad.



Sheinbaum anunció que dentro de un año estará instalado el Centro de Innovación Vallejo, que tendrá un almacenamiento y procesamiento de datos único en el país, para todas las empresas de la ciudad y del país.



Informó que tras un acuerdo entre Concamin y CONACyT se obtuvieron los recursos para la inversión, que permitirá una vinculación entre la ciencia, empresas y gobierno, para el el desarrollo tecnológico.