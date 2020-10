Con la caída de las hojas, debemos leer

A propósito de la Perla Tapatía, esta mañana en el enorme y bello santuario de los Mártires del Cristianismo, en Jalisco, fueron ordenados 30 presbíteros de la Arquidiócesis de Guadalajara.

Y diez Diáconos.

En la ceremonia participaron el cardenal, que celebró la santa misa. Siete obispos. Y dieciséis sacerdotes auxiliares.

El templo, tuvo concurrencia con la sana distancia y todos, excepto el alto prelado, con tapabocas.

Debemos recordar que ayer, allá, en España el Rey Felipe VI, acompañado de la reina Letizia y las hijas de ambos, entregó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

’Porque impulsa, protege y promociona la literatura que ocupa en la vida cultural un lugar destacado del poder de la palabra escrita.

’La indudable influencia que los libros y la literatura tienen en la formación cultural y el necesario apoyo a los escritores de todo el mundo’

En la ceremonia inédita por virtual, don Raúl Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la feria, confirmó a sus majestades que los libros y, en general, la letra impresa, se alimentan de la libertad y a la vez la amplían.

Que la modernidad política apareció con la libertad de imprenta, con el derecho a escribir y publicar sin restricciones.

Convocó al soberano hispano a defender, defendamos, dijo Padilla, este valor fundamental con más razón frente a los gobiernos populistas que hoy amenazan nuestra gerencia liberal.

Recordamos nosotros que cuando un pueblo lee y canta, Dios lo respeta.

Pero cuando la gente escribe y trabaja, Dios lo ama.

Hablemos de la luna de octubre. Es más hermosa. Y sucede después del verano.

El otoño es un término que tiene su origen en el vocablo latino autumnos.

Esta es una de nuestras épocas favoritas del año debido que a nivel simbólico se le asocia a la madurez, así como al ocaso de la vida.

El otoño es una de las cuatro estaciones del año que sigue al verano y precede al invierno.

En muchos países el otoño ha comenzado con el equinoccio de otoño, que este año entró el 22 de septiembre.

Una de las características es la caída de las hojas de los árboles, que adquieren un color marrón o amarillo una vez que están secas.

Este es el paso para soltar las hojas viejas y esperar a la primavera para renovarlas.

Así como los seres humanos que necesitamos soltar lo viejo para dejar entrar lo nuevo a nuestras vidas.

El otoño es la más linda de las estaciones.

Esto no significa que el resto de las estaciones no tengan su belleza, ya que lo verde de la primavera, lo blanco del invierno, y lo brillante del verano también constituyen escenarios hermosos.

Sin embargo, el otoño es ese maravilloso momento del año en el que los árboles despliegan su máximo esplendor, las hermosas hojas de colores se enredan en juegos con el viento y todo parece ser más sereno.

Después de los calurosos meses de verano, la temporada de otoño viene con una caída en la temperatura, lo que permite un clima agradable e impresionantes vistas otoñales.

La naturaleza está pintada de amarillo, naranja y rojo, mientras que los árboles parecen quitarse la túnica dorada que habían usado hasta hace poco.

Se cree que la mágica temporada de otoño se ve igual en todo el mundo, pero la espectacular combinación de colores en diferentes regiones del mundo crea una imagen ligeramente diferente de lo que uno podría pensar.

El otoño es un momento fantástico para plantar porque el aire es fresco y el suelo todavía es lo suficientemente cálido como para alentar el crecimiento de las raíces. y aumentar la cantidad de proteínas.

El otoño ha comenzado en algunas partes del mundo y estamos a punto de celebrar la fiesta de Halloween.

La fruta más característica de esta fiesta es la calabaza, que además de ese hermoso color naranja proporciona una cantidad de beneficios que probablemente no sabías.

Mientras caen las hojas en otoño, Guadalajara sigue en un llano, y México en una laguna.

Y en China como en México, la luna de octubre es más hermosa.

