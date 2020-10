Con la fuerza del pueblo, rescatemos Zacualtipán: José Antonio Vera Vera

JOSE ANTONIO VERA VERA

Con la fuerza del pueblo, rescatemos Zacualtipán



Licenciado en ciencias políticas, con una especialidad en administración pública y gobierno, está consciente de lo que su municipio necesita, tiene los conocimientos necesarios para poder lograr que en Zacualtipán brille el sol.



Es así como se describe José Antonio Vera, leal, honesto responsable, humilde y empático, reconoce que estos valores son sumamente importantes para poder ser sensible a las necesidades de los Zacualtipenses y poder realizar las acciones pertinentes para brindar la paz y seguridad tanto económica como laboral, y que esto permita un mejor nivel de vida para todas y todos.



Menciona que encontró en las filas en el PRD a un partido comprometido con el bienestar, tomando en cuenta a toda la sociedad de una forma democrática, incluyente, equitativa y con pilares fuertes.



Oriundo de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo casado y con 2 hijos, comenta que, para él, lo más importante es escuchar y atender las necesidades de los habitantes, por eso se dará a la tarea de visitar cada casa, negocio, lugar de trabajo, plaza pública, etc. para conocer de viva voz todas las inquietudes, que nunca han sido atendidas ni escuchadas.



Propuestas de campaña.

*Fortalecer servicios municipales

*Cooperativas democráticas

*Seguridad

*Salud para todos

*Fomentar y promover el Turismo

*Zacualtipán conectado

*Mi prioridad es un buen acceso en la señal telefónica y de servicios móviles



Finalizó comentando que ’la ciudadanía ya está cansada de los malos gobiernos y de los políticos de siempre, me han externado su apoyo y se han estado sumando cada día más personas a este proyecto real y concreto del PRD, esperan un cambio, y están convencidos que se puede lograr, y se dará con José Antonio Vera Vera y el PRD. Con la fuerza del pueblo rescatemos a Zacualtipán’.