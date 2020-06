Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se acabaron los privilegios: Senador Gerardo Novelo Osuna



La tercera ley de Newton establece que a cada acción corresponde una reacción, de igual magnitud, pero en sentido inverso. En el caso de un reducido grupo de empresarios, políticos, líderes sindicales y de opinión que anteriormente gozaban de privilegios que laceraban a nuestra sociedad, el triunfo y desarrollo de la cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha significado, sin duda alguna, un fuerte golpe a sus intereses, lo que se traduce en una reacción que hoy por hoy intenta desestabilizar el país y derrocar a nuestro presidente.



El poder económico no descansa, poco les importan las circunstancias de emergencia que se derivan de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, prefieren ver el país hecho cenizas que perder sus privilegios. Se sienten ofendidos por tener que pagar impuestos, les molesta que haya una libertad sindical que ya no se acomode a las políticas de explotación laboral, les duele que la justicia mexicana se quite la venda de los ojos y congele sus recursos mal habidos y están dispuestos a todo por ponerle un fin.



El poder mediático se siente desahuciado por haber perdido a la gallina de los huevos de oro, les irrita que el pueblo busque otras fuentes de información y que cada vez sea menos influenciable.



En el rubro de la política, la oposición no ha entendido que tiene que reinventarse y abandonar de una vez por todas las formulas que los llevaron a perder hasta el último ápice de legitimidad.



Los que en secreto siempre han estado confabulados en una alianza contra el pueblo de México ahora ya no intentan disimular y salen juntos a la luz pública para exigir que se les reivindiquen sus privilegios. Pero tienen que entender de una vez por todas que ya no habrá marcha atrás, que nunca más estarán por encima de la ley ni de las instituciones y que no habrá tratos especiales.



Por ultimo le recuerdo que el triunfo del Licenciado Andrés Manuel López Obrador fue por vía democrática en una de las votaciones mas concurridas de la historia de nuestro país, y en este sentido les doy la mas cordial bienvenida a la oposición, pues es necesaria para cualquier democracia saludable, los invito a que con creatividad y honestidad busquen ganarse la preferencia de la ciudadanía ahora que verdaderamente vivimos en un régimen democrático.



Senador Gerardo Novelo Osuna.