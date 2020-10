Con la llegada de Mario Delgado a Morena, arrancan encuestas rumbo a las Gubernaturas del 2021; incluyen a Guerrero

Debido a que no encontró el respaldo en la militancia de Morena, el Senador con licencia, Félix Salgado Macedonio busca hacer una alianza con Beatriz Mojica Morga para amarrar la candidatura por el PT a la gubernatura de Guerrero en 2021.



Esta mañana de manera simultánea, los aspirantes acordaron respetar los temas de paridad, por lo que queda claro que de entre ellos dos, saldrá la o él candidato de este partido que rompió relación política con Morena y se vislumbra que vaya solo en 2021, como se registró en las elecciones de Hidalgo y Coahuila.



Éste encuentro se suma al registrado el pasado 11 de septiembre de este año, donde el Senador con licencia Félix Salgado dialogó en los mismos términos con el dirigente de este partido, Victoriano Wences Real.



Éste pacto de facto, se evidenció tras darse a conocer la llegada de Mario Delgado Carrillo a la dirigencia Nacional de Morena, quién anunció en que las encuestas en los Estados para elegir abanderados podrá darse a partir del 15 de Noviembre. Esto indica que ambos personajes serían medidos por las siglas del PT, dejando el camino libre al candidato puntero por Morena, Pablo Amílcar Sandoval, quién recientemente se reunio con la Senadora Nestora Salgado García, para cerrar filas a favor de la unidad en Morena.



Cabe recordar que Félix Salgado, no participo en el proceso de 2015 para lograr el registro de Morena; y en 2018 fue propuesta del movimiento ProAMLO a la Senaduría, sin afiliarse a Morena.



Por su parte, Beatriz Mojica, en 2015, participó como candidata del PRD a la gubernatura del estado compitiendo contra el candidato del presidente de la República, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quién logró el registro de Morena en la entidad.



En 2018, fue la abanderada del PRD, MC y PAN al Senado de la República, levantando la mano a Ricardo Anaya e incluso, dando a



conocer en cadena nacional que no coincidía con la ideología de Andrés Manuel López Obrador por considerarlo autoritario.



En el caso del PT en Guerrero no ha dado señales de coincidir e impulsar el proyecto de transformación, no se concreto la alianza en 2018, se repitió el mismo escenario en Hidalgo y Coahuila, y todo indica que volverán a ausentarse en el llamado histórico de 2021, dividiendo a las izquierdas y siendo factor de rompimiento.