Con la participación de 70 jefes de estado la OIT realizara cumbre mundial para la recuperación tras el COVID-19

CIUDAD DE MEXICO, .-La OIT organizó el 1 y 2 de julio cinco eventos virtuales regionales en los que se abordaron los efectos económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19 , así como la forma de forjar un mejor futuro del trabajo y los debates se celebraron antes de los tres eventos mundiales que tendrán lugar del 7 al 9 de julio, en los que participarán alrededor de 70 Jefes de Estado y de Gobierno, destacados dirigentes empresariales y sindicales mundiales, el Secretario General de las Naciones Unidas y los directores de varias organizaciones internacionales.



Durante dos días, representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, e instituciones académicas de cinco regiones, a saber, los Estados Árabes, Europa, Asia-Pacífico, África y América, abordaron el enorme costo económico de la pandemia de la COVID-19 con respecto a su economía, mercado laboral y sociedad, así como las medidas de respuesta adoptadas en varios países.



Los participantes también intercambiaron su opinión sobre la forma en que la Declaración del Centenario de la OIT sobre el Futuro del Trabajo puede servir de hoja de ruta para lograr una recuperación de la pandemia centrada en el ser humano, inclusiva y sostenible.



Las deliberaciones mantenidas se abordarán en los debates que se celebrarán a escala mundial durante la cumbre, la mayor reunión en línea de trabajadores, empleadores y gobiernos celebrada hasta ahora.



La pandemia ha puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad de millones de trabajadores y empresas. Según el informe más reciente del Observatorio de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo, en el segundo trimestre de 2020 la cantidad de horas trabajadas en todo el mundo disminuyó un 14%, equiparable a la pérdida de 400 millones de puestos de trabajo a tiempo completo.



La gran mayoría de los trabajadores de todo el mundo (el 93%) sigue viviendo en países en los que se ha establecido algún tipo de cierre de lugares de trabajo.



Entre las cuestiones que son objeto de debate en la cumbre cabe destacar las siguientes: la forma de promover el empleo pleno y productivo en la nueva coyuntura que ha surgido; las medidas que cabe adoptar para hacer frente a la amplia vulnerabilidad en el mundo del trabajo que ha puesto de manifiesto la pandemia; la identificación de los trabajadores que precisan apoyo y atención particulares; el modo de lograr que la mitigación y la erradicación de la pobreza constituyan los objetivos fundamentales del proceso de recuperación y la manera en la que la comunidad internacional puede aunar esfuerzos a tenor de un objetivo real común para volver a facilitar el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas .



Los aspectos más destacados relativos a los eventos regionales se presentarán en el primer evento mundial que tendrá lugar el 7 de julio, incluidas varias entrevistas con los Directores Regionales de la OIT.



Diversos Jefes de Estado y de Gobierno, así como destacados dirigentes empresariales y sindicales mundiales, realizarán una alocución el 8 de julio, Jornada de los líderes mundiales . El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, también realizará una alocución.



El 9 de julio, Jornada de los mandantes de la OIT , varios ministros y líderes de trabajadores y empleadores de los Estados miembros deliberarán sobre los temas abordados en los eventos de los días anteriores, así como sobre la aplicación de lo dispuesto en la Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo en la coyuntura que ha surgido a raíz de la pandemia….



ENFRENTA LIDER DE LA CTM EN PUEBLA PROCESO DE EXPULSION DEL PRI



El secretario general de la CTM Puebla, Leobardo Soto Martínez enfrenta un proceso de expulsión del PRI, por haber apoyado al Partido Morena en el proceso electoral que llevo a Miguel Barbosa a ganar las elecciones y asumir la gobenatura de la entidad.



No obstante el acto de traición al partido que le apoyo a él a y su familia para llegar a cargos de elección popular, Leobardo Soto Martínez, aseguró que el líder nacional de la CTM, senador del PRI Carlos Aceves del Olmo, lo respalda en el proceso de expulsión que enfrenta.



’Contamos totalmente con el apoyo de Carlos Aceves, como él también cuenta con nuestro apoyo, tenemos líder para muchos años. Es nuestro líder nacional y tenemos que informarle todo lo que está pasando y por qué hacemos las cosas. Habrá una resolución en los próximos días’, declaró el líder sindical.



Cuestionado sobre el proceso de expulsión que se le inició en el PRI por haber apoyado a Miguel Barbosa en el proceso electoral extraordinario de 2019, Leobardo Soto insistió en que nunca traicionó al partido y aseguró que está consciente de lo que hizo.



Por otra parte líder de la CTM Puebla acusó que el Gobierno Federal no tiene el menor interés en dar el Seguro De Desempleo a personas que han sido despedidas durante la pandemia, pese as que hay mas de 10 millones de trabajadores sin empleo, de los cujales dos millones son formales.



Destacó que ya es mucho tiempo el que han dejado pasar sin respuesta a las demandas de los trabajadores en todo el país, aunque hay que señalar que en el Estado de México podría darse este apoyo durante la próxima semana.



LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE REANUDA ACTIVIDADES



La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje informó que a partir del 16 de julio de 2020 se reanudan los términos procesales, las audiencias y diligencias, en las Juntas Especiales que están ubicadas en las Entidades Federativas en las que el semáforo de Riesgo Epidemiológico se encuentre en color naranja.



La reanudación de dichas actividades se basa en una estrategia de reapertura gradual, ordenada y cauta, atendiendo los protocolos de sanidad que marca la Secretaría de Salud y el ’Protocolo Sanitario para el Reinicio Seguro de Actividades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje’.



La Junta Federal al ser un organismo de impartición de justicia, cuya actividad fue catalogada como esencial, continuó con sus labores durante toda la emergencia sanitaria, obteniendo los siguientes resultados:



11,894 convenios individuales realizados, que significó el pago de más de 3,500 millones de pesos para trabajadores.



405 convenios colectivos realizados.



Emisión de 107,918 Acuerdos y 9,329 Proyectos de Resolución, entre los meses de abril y mayo de 2020.



Abatimiento importante del rezago.



Atención de audiencias y diligencia derivadas de los procedimientos de huelga.



Las Oficialías de Partes permanecieron abiertas, con horarios especiales de atención al público.



Con la finalidad de reducir la afluencia y concentración de personas y privilegiar la sana distancia, se ha implementado el uso de herramientas tecnológicas que permiten una comunicación directa y confiable entre la Junta Federal y sus usuarios, como lo es la instrumentación de un ’Buzón de Información y Citas’ que opera desde el mes de junio de presente año y la realización de video-conciliaciones.



Además de todo lo anterior, se encuentra en fase de desarrollo una Oficialía de Partes Electrónica y un Boletín Laboral Electrónico para las Juntas Especiales de las Entidades Federativas, que entrará en operación a la brevedad.



