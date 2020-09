CON LOS JÓVENES LA CAMPAÑA APUNTA AL TRIUNFO Y LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN A UN MAYOR DINAMISMO Y RESULTADOS, SEÑALÓ JULIANA ORTIZ



• La candidata priista reiteró que los temas de seguridad, atención ciudadana, ecología, desarrollo económico, turismo y salud son las directrices de su plan de trabajo.



’El objetivo esencial es que gane Huichapan; con la participación de los jóvenes, la campaña del PRI apunta al triunfo el 18 de octubre y con el respaldo de los jóvenes, la próxima administración municipal será dinámica, transparente y de resultados’ enfatizó Juliana Ortiz Trejo, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal.



’La voz de la ciudadanía así me lo indica, estamos en el camino de la victoria, regresaré después del 18 de octubre para darles las gracias y a partir del 15 de diciembre, juntos haremos realidad las propuestas que he compartido en las comunidades y cabecera del municipio’ puntualizó la aspirante priista en el diálogo con vecinos de Pedregoso, Vitejhé, La Estación, Dongoteay, Maney y Dandhó.



Al dirigirse en específico a la juventud, destacó ’bienvenidos los jóvenes al Partido Revolucionario Institucional, y desde luego, al gobierno Municipal que me honraré en conducir, con ustedes y para ustedes’. Juliana Ortiz detalló que abrirá espacios a la juventud tanto en la administración municipal, como a través de la gestión en diversas instancias, ya sea con empresas que se inviten a invertir en el municipio, así como también con el apoyo 50 x 50, para quienes quieran convertirse en emprendedores.



’Que frustrante es para los jóvenes, así como para nosotros como padres, que toquen las puertas para un trabajo y pidan oportunidad pero les pidan un documento que avale su experiencia, ¡cuando van a tener experiencia estos jóvenes si no se les da la oportunidad!, estoy convencida que a los jóvenes les interesa la apertura de su gobierno municipal y que a los padres nos interesa encontrar a un aliado en el gobierno municipal, que le abra las puertas a los jóvenes, con su apoyo, yo soy esa aliada’ aseveró Juliana Ortiz.



Ortiz Trejo compartió todas sus propuestas de campaña, pero hizo énfasis en las directrices del proyecto que encabeza, entre ellas seguridad, atención ciudadana, ecología, desarrollo económico, turismo y salud. ’Hay temas por demás importantes, son muchos en los que participa un gobierno municipal, pero hay algunos de mayor prioridad, la finalidad es buscar y lograr un municipio más seguro, más amigable con el medio ambiente, con mejores servicios públicos, una administración más solidaria, un municipio más competitivo y más atractivo’.



La candidata de las propuestas responsables y claras, se comprometió además con brindar atención personalizada con dos días de audiencia pública, mientras que el resto de la semana gestionará recursos adicionales tocando puertas de diversas instancias para beneficio de Huichapan.



La candidata destacó que en la entidad las aspirantes del PRI están encontrando una respuesta positiva en la población, lo que apunta en que a partir del 15 de diciembre, Hidalgo tendrá muchas presidentas municipales priistas, entre ellas quien marcará una historia de progreso y bienestar para las familias de Huichapan.