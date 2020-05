Con marcha y bloqueo de la autopista Peñón-Texcoco, grupo de habitantes piden aparezcan dos hombres que fueron "levantados" en el municipio de Chiautla

Texcoco, Méx., a 24 de mayo del 2020.- Un contingente de aproximadamente 50 personas marchan para exigir justicia por la desaparición de dos personas en el municipio de Chiautla, luego de que la FGJEM no les informe de avances en la localización de los desaparecidos.



La concentración comenzó esta mañana a un costado del kiosko de la comunidad de Tulantongo, municipio de Texcoco, donde familiares y amigos de Crescencio Víctor Ángeles Diaz y Adrián Joel Diaz de la Vega portan pancartas exigiendo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México agilice la búsqueda de las dos personas desaparecidas desde el pasado 18 de mayo.



En entrevista, Maria Guadalupe Ángeles Díaz, hermana de, Víctor Ángeles Diaz, uno de los desaparecidos, hizo responsable de este hecho a la ex esposa de su hermano, quien por problemas familiares y de dinero habría mandado a levantarlo y la otra persona desaparecida fue víctima de daño colateral al acompañarlo a trabajar.



Guadalupe Ángeles, señaló que en el mes de noviembre del año pasado su hermano Víctor fue mandado a golpear, por lo que estuvo hospitalizado unos días, señalando de nueva cuenta como autora intelectual a la ex esposa de su hermano.



El contingente avanzó con pancartas sobre la carretera México-Zacatepec para posteriormente incorporarse a la carretera Texcoco-Lechería, hasta llegar a la autopista Peñón-Texcoco, donde continuarán manifestándose hasta obtener apoyo de la FGJEM para localizar a las dos personas que desaparecieron en la comunidad de San Lucas, municipio de Chiautla, Estado de México.



Cabe recordar que el día de ayer, los familiares y amigos de los desaparecidos, realizaron una marcha en las calles de la comunidad de Santa María Tulantongo, para pedir a los habitantes su apoyo y se sumarán a esta marcha.