Con mensajes de alertamiento el gobierno de Nezahualcóyotl recordó a las víctimas que dejaron los terremotos de 1985 y 2017

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Por motivo del COVID-19 y a fin de evitar aglomeraciones en espacios públicos de Nezahualcóyotl, este 19 de septiembre se suspendió el macrosimulacro que se realiza cada año para reforzar la cultura de la prevención y protección civil, así como recordar a las víctimas que dejaron los terremotos que acontecieron este día en 1985 y 2017 respectivamente, sin embargo, a fin de conmemorar la fecha, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García dirigió un mensaje a los ciudadanos de la localidad, el cual fue difundido en los WhatsApp de las 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra, en las redes sociales del gobierno local, en los altavoces del sistema de alertamiento municipal, en las patrullas y los camiones de recolección de basura.



En su mensaje el alcalde señaló que, aunque este ejercicio se haya suspendido no sólo en Nezahualcóyotl, sino también a nivel federal y estatal, no significa que los ciudadanos deban dejar de prepararse ante una posible catástrofe natural que pudiera presentarse, como son los terremotos.



Mencionó que el 19 de septiembre es una fecha que trae a los mexicanos muchas emociones y sentimientos, pues ese día ocurrieron dos de los sismos más severos que han tenido en su historia: el de 1985 y el del 2017, los cuales además de pérdidas y daños, dejaron la necesidad de lograr una cultura de la prevención y protección civil.



Recordó que Nezahualcóyotl fue el primer municipio del estado de México y del país en contar un Sistema de Alertamiento propio interconectado al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), donde a la fecha se han instalado 111 puntos distribuidos en todo el territorio municipal con 405 altavoces.



Precisó que este Sistema de Alertamiento permite evacuar las viviendas, dependiendo el epicentro, 50 segundos antes de que comience el movimiento telúrico, sin embargo, subrayó que de no cultivar la cultura de la prevención y no preparar un plan en caso de emergencia ningún sistema es eficiente.



Detalló que en los sismos de 2017 se vieron afectadas más de 600 viviendas del municipio con diversos tipos de daño, por lo que el gobierno a su cargo apoyó con la construcción de 165 cuartos dormitorios, material de construcción y el pago de seguro por desastres naturales, con una inversión total de 39 millones de pesos.



Por la mañana el alcalde, junto con directores de diversas áreas e integrantes del Cabildo, presidió también una ceremonia cívica en memoria de los ciudadanos que perdieron la vida durante estos sismos, donde se izó la bandera a media asta, y se guardó un minuto de silencio.



Juan Hugo de la Rosa García invitó a los ciudadanos a que, en caso de no tener este plan de emergencia, no conocer los puntos de menor riesgo en sus hogares, o no haber establecido puntos de reunión, descarguen el manual del Plan Familiar de Emergencia en la página www.neza.gob.mx, o bien llamar a Protección Civil Municipal al número 552619 7979 extensión 33-340 donde podrán aclarar todas sus dudas, además se reenviará a los WhatsApp de las 11 mil redes vecinales de seguridad por cuadra.